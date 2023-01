Tekirdağ’da “Afrika Pazar ve İhracat Fırsatları” semineri

Afrika Ticaret Merkezi Kurucusu Utku Bengisu, “Afrika Pazar ve İhracat Fırsatları” başlıklı seminerde üyeleri Afrika’da oluşabilecek ihracat fırsatları ile ilgili bilgilendirdi. Bengisu, Türkiye’nin geleceğinde Afrika kıtasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Üyelerine yönelik eğitim, seminer ve bilgilendirme toplantılarını sürdüren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, ihracatta önemli bir yere sahip olan Afrika pazarında atılabilecek adımlar ile ilgili üyelerini bilgilendirdi. ÇTSO Konferans Salonunda gerçekleşen “Afrika Pazar ve İhracat Fırsatları” seminerine bu kıtaya ihracat yapma isteğinde olan üyeler yoğun ilgi gösterdi. Seminere konuşmacı olarak katılan Afrika Ticaret Merkezi Kurucusu Utku Bengisu, üyeleri Afrika’ya ihracat konusunda akıllarında kalan soru işaretlerini giderdi.

“Odamız sizlere hizmet vermek için her daim hazırdır”

Seminerde açılış konuşmasını gerçekleştiren Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, “Odamız sizlere hizmet vermek için her daim hazırdır. Doğru Pazar, doğru müşteri, hangi konularda sorunlar yaşanabilir tüm sorularınızın cevaplarını Odamız ile iletişime geçerek bulabilirsiniz. Sizlere doğru bilgi vermeye biz her daim hazırız” ifadelerini kullandı. Başkan Çetin’in ardından programa başlayan Bengisu, Afrika pazarında yer almanın önemine değinerek, “Ülkemiz, hızlı, esnek ve güvenli üretim yapan ülkeler arasında önemli yerde konumlanıyor. Ülkemizdeki üretimi Afrika’ya ihracat için diğer ülkelerin yanında bir alternatif olarak tanıtmak istiyoruz. Yeni nesil bir ihracat destek programı oluşturuyoruz. Şu an Afrika’daki nüfus 1.4 milyar. 2050 yılında bu sayının 2.2 milyar seviyelerinde olması bekleniyor. Dünyanın en büyük demografik gücü burası. Afrika’da da küçük ve orta ölçekli firmalar oldukça fazla. Bizlerin de burada sahaya inip oradaki işletmelere dokunmamız gerekiyor. Gerçekten elde edilebilecek çok güzel fırsatlar barındıran bir kıta. Çerkezköy bölgemizden de iki firmanın Afrika kıtasında ihracı konusunda desteklerimiz oldu ve bir firmamız 5 yılda 2 milyon USD gibi bir ihracat rakamı yakaladı. Öncelikle ‘Tek şansım var, nokta atışı yapmam lazım’ gibi düşüncelerden uzaklaşmamız lazım. Çünkü sahaya indiğimiz zaman yaptığımız yatırımın karşılığını aldığınızı göreceksiniz. Afrika pazarında oluşan fırsatları değerlendirmemiz, oradaki KOBİ’ler ile temas halinde olduğumuz zaman inanın her şey sandığınızdan daha da kolay ilerleyecek. Bu kıtaya ziyaretler ya da orada çeşitli bağlantılar kurmak çok önemli. Ve kesinlikle İngilizce ya da Fransızca olarak tanıtım videolarınız olmalı. 2023 yılı rotayı Afrika’ya çevirdiğimiz bir yıl olmalı” ifadelerini kullandı.

Üyeler, seminerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek merak ettikleri soruları Bengisu’ya yöneltti. Soru cevap kısmının ardından program sona erdi.