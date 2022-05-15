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Tekin: “Hazır giyim ve konfeksiyon sektöre ihracat rekorlarına imza attı”

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne (AKİB) bağlı Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB), Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, , Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 2021 yılında lokasyon avantajı ve güvenilir tedarikçi kimliğiyle uluslararası pazarlarda ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek ihracat rekorlarına imza attığını belirtti.

Ekonomi 15.05.2022, 10:18
Tekin: “Hazır giyim ve konfeksiyon sektöre ihracat rekorlarına imza attı”

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne (AKİB) bağlı Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB), Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, , Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 2021 yılında lokasyon avantajı ve güvenilir tedarikçi kimliğiyle uluslararası pazarlarda ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek ihracat rekorlarına imza attığını belirtti.

Tekin, dünya genelinde ham madde ve navlun fiyatlarının katlanarak yükseldiği, konteyner krizinin yaşandığı ve pandeminin etkilerinin devam ettiği 2021 yılında 356,5 milyon dolarlık ihracat değerine ulaşılmasında en büyük desteği veren 50 üyesini ödüllendirdiği toplantıda açılışı konuşmasını yaptı.

Tekin, zorlu yılda Türkiye geneli sektör ihracatının 20,25 milyar dolar, bölge ihracatının ise serbest bölge dahil 532 milyon dolar düzeyine ulaştığını söyleyerek, “Çin’den ve Uzak Doğu ülkelerinden yoğun şekilde tedarik sağlayan moda devleri, tek merkeze bağımlı olmanın meydana getirdiği sıkıntılar, navlun maliyetlerindeki artışlar ve konteyner bulamama gibi sorunlardan dolayı ihtiyaç duydukları ürünleri ivedi şekilde temin edebilmek için esnek, kaliteli üretim ve hızlı termin ile rakiplerinden pozitif ayrışan Türkiye’ye yöneldi. Sektörümüz, hükümetimizin de destekleriyle maske, önlük ve tulum gibi ürünlerin ihracatında çok önemli artışlara imza atarken dünya moda devlerinin artan siparişlerini de karşılayarak ülkemize milyarlarca dolar döviz kazandırmayı başardı. Elde edilen bu başarıda emeği geçen tüm üyelerimizi tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

"İspanya ve İtalya gibi modada söz sahibi ülkeler arasına girmeliyiz”

Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında dünyada 6’ncı büyük üretici konumda bulunduğuna vurgu yapan Tekin, şunlara kaydetti:

“Bize düşen, tasarım ve markalaşma çalışmalarımızı artırarak bu rakamları çok daha yukarılara taşımak, İspanya ve İtalya gibi bu alanda söz sahibi olan ülkeleri yakalamak olmalıdır. Bu süreçte, ülkemizin Avrupa pazarı başta olmak üzere küresel arenada yakaladığı fırsatları daha iyi değerlendirmek, kazanımlarımızı korumak ve sürdürülebilir kılmak için önceliğimiz çevre dostu üretim, tasarım ve markalaşma ile dijitalleşme olacaktır. Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren firmalara verilen destekler ile sorunların çözümünde gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve TİM Başkanı İsmail Gülle teşekkür ederim.”

“Cumhuriyetimizin 100. Yılında 300 milyar dolar ihracatı yakalayacağız”

AHKİB’in ihracatında güçlü destek veren firmaları tebrik ederek konuşmasına başlayan TİM Başkanı İsmail Gülle ise çok zorlu dönemlerin kendi kahramanlarını oluşturduğunu, pandemi döneminin kahramanlarının ise ihracatçılar olduğunun altını çizdi. TİM’e bağlı ihracatçı birliklerinde genel kurul süreçlerinin tamamlandığını ve 2026 yılına kadar görev yapacak yönetim kurullarının seçildiğini anımsatan Başkan Gülle, “İnşallah 2023’te Cumhuriyetimizin 100. yılında 300 milyar dolarlık ihracatı yakalayacak, geçeceğiz. Türkiye’yi il il geziyoruz. Fabrikaları ziyaret ediyor, tüm ihracatçılarımıza dokunuyoruz. İhracatçılarımız küresel tedarikte kırılan bu dengeyi, ülkemize olan teveccühleri çok iyi değerlendirerek hem yatırımda hem de istihdamda inanılmaz işler başarıyorlar. Onların bu azim ve başarısı bizleri bu rakamları söyletme cesaretini veriyor. Biz de onlar adına sizlere tercümanlık yapıyoruz. Diyoruz ki bu ihracat ailesi inşallah ülkemizi 2026 sonuna 400 milyar dolarlık ihracata götürecek. 100 yıl önce kurulan cumhuriyetin nesilleri olarak bizler, o ecdattan aldığımız bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak adına sonuna kadar mücadele edeceğiz, zorlayacağız” diye konuştu.

“Orta vadede 40 milyar dolarlık ihracat ve ihracatta kilo başına 40 dolar fiyat hedefliyoruz”

Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe de konuşmasında gerçekleştirdikleri projeler arasında Dijital Dönüşüm Merkezi’nin öne çıktığını, İstanbul’un moda merkezi olması hedefine yönelik ilkini düzenlediklerini Hazır Giyim ve Moda Fuarı’nın dev bir adım olduğunu söyledi. Katma değerli üretimin yolunun tasarım üstünlüğü ve dijitalleşmeden geçtiğini belirten Gültepe, sektörde faaliyet gösteren firmaları Dijital Dönüşüm Merkezi’ni ziyaret etmeye ve verilen hizmetlerden faydalanmaya davet etti. 26 Ağustos’ta gerçekleştirecekleri 2. İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı’na AHKİB üyesi firmalara katılım çağrısında bulunan Gültepe, “Orta vadede 40 milyar dolarlık ihracat ve ihracatta kilo başına 40 dolar fiyatı yakalayabilmemiz için bu çalışmaları yapmamız gerekiyor. Ortak akılla ve istişare ile her zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bu gecenin kahramanlarını kutluyorum." dedi.

“Mersin’de yatırım, istihdam ve ihracat için her türlü imkân var”

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır’a atanan Mersin Valisi Ali İhsan Su ise son yıllarda Mersin’e yapılan büyük ölçekli kamu yatırımlarını anlatıp Mersin’de girişimciler için çok elverişli bir iklim oluştuğunu dile getirdi. Vali Su, “5 yıl önce ilimizde 3 organize sanayi bölgesi vardı, bugün bu sayıyı 10’a ulaştırdık. Mersin’de Türkiye’nin ilk yeşil organize sanayi bölgesini kuruyoruz. Tarım Teknokenti kurduk, burada çok önemli AR-GE çalışmaları yapılıyor. Bölgesel havalimanımız tamamlanmak üzere, nükleer santral yine ilimizde inşa ediliyor. Türkiye’nin en büyük limanı Mersin’de, hızlı tren hattı bitmek üzere, otoyol Kızkalesi’ne kadar devam ediyor. Tüm bunların yanında 10 yeni turizm yatırım bölgesi oluşturduk. İlimizde yatırımcılar, ihracatçılar için her türlü imkân var. İş insanlarımızı bu imkânlardan faydalanmaya davet ediyoruz.” diye konuştu.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü AHKİB ödül töreninde buluştu

Protokol konuşmalarının ardından AHKİB’in 2021 yılındaki ihracat performansına en güçlü desteği veren 50 firmaya ödülleri takdim edildi. Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ve diğer birlik başkanları hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının şampiyonlarına ödüllerini takdim etti.

AHKİB üyeleri arasında 2021 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren Aytek Konfeksiyon’un ödülünü Faruk Aytek, ikinci Birgi Birleşik Giyim’in ödülünü Mehmet Hayri Şenerman, üçüncü Ekrem Sağlam Madammode Tekstil’in ödülünü Ekrem Sağlam alkışlar eşliğinde aldı. Listede yer alan diğer firmaların temsilcileri de ödüllerini alırken büyük heyecan yaşadı.

Törende ayrıca AHKİB’in önceki dönem Yönetim Kurulu’nda görev yapan Zeynel Samsama, Erdem Şen, Uğur Kısakürek, Özcan Çiçektakan, Nurettin Yıldırım, Altan Erenkul, Erdoğan Hakkı Adalı ve Faruk Aytek’e şükran plaketleri verildi. AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, töreninde finalinde Vali Su ve TİM Başkanı Gülle’ye günün anısına hediyeler sundu.

Törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatçı birlik başkanları, Mersin’deki oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Türkiye genelinden çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

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