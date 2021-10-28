TEB, sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini 380 milyon dolar olarak yeniledi

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), sürdürülebilirlik temalı ilk sendikasyon kredisini ABD, AB ve Orta Doğu ülkelerinden 22 bankanın katılımıyla 380 milyon dolar olarak yeniledi.



TEB'den yapılan açıklamaya göre, 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor+ yüzde 2,15 ve Euribor+ yüzde 1,75 olarak gerçekleşti.



Sendikasyon maliyetlerini düşürerek bir önceki yıl sağlanan krediye göre, alınan yüksek talep sayesinde katılımcı banka sayısını ve toplam tutarı artıran TEB, böylece yenileme oranını yüzde 113 olarak gerçekleştirdi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, sağlanan bu krediyle reel sektörün dış ticaret finansmanına destek vererek her zaman olduğu gibi ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.



Sağlanan kredinin sürdürülebilirlik performansı kriterleri çerçevesinde yenilenmesinden gurur duyduklarını kaydeden Leblebici, "Uluslararası piyasalar Türkiye'deki güçlü bankacılık sistemine ve TEB'e olan güvenini bir kez daha göstermiş oldu. Bu aynı zamanda bankanın yurt dışı finansman piyasalarındaki sürdürülebilir fonlama yaratma gücünü de gösteriyor." ifadelerini kullandı.







- "Kredi, üç sürdürülebilirlik performansı kriterine endeksli gerçekleşti"







Ümit Leblebici, sendikasyon kredisi işleminin üç sürdürülebilirlik performansı kriterine endeksli olarak gerçekleştirildiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:



"Müşterilerin sürdürülebilir yaklaşımlar benimsemelerine destek olmak amaçlı yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönelik kredilerin artırılması, sürdürülebilirlik uygulamalarının iş süreçlerine entegrasyonu ve sürdürülebilir değer yaratmaya yönelik çalışanlarımıza kurumsal sürdürülebilirlik eğitim programı sağlanması ve bankanın elektrik tedarikinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması gibi performans kriterlerine ulaşılması durumunda, sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileşme gerçekleşecek."



Leblebici, sürdürülebilirlik hedeflerine başarıyla ulaşmak için temel ilkelerini "iyi ve örnek banka" olma anlayışıyla belirlediklerini kaydederek, şu bilgileri verdi:



"KOBİ'den bireysele, kurumsal firmalardan girişimcilere ve kadın patronlara uzanan geniş bir yelpazede farklı müşteri segmentleri için sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda toplumsal fayda sağlamaya, topluma, çevreye ve insan yaşamına değer katan, pozitif etki yaratan çalışmalara odaklanıyoruz. Sürdürülebilir bir ekonomi, toplum ve çevre yaratmaya katkı sağlayan uygulamaları destekliyor, bugünün ve geleceğin nesillerine daha iyi bir yaşam sağlamak için üstümüze düşen rolü yerine getirmek için çalışıyoruz. İnsan sağlığı ve güvenliği, koruma altındaki canlı türleri veya genel anlamda çevre üzerinde yüksek tesir riskleri olan, ulusal olarak kabul edilmiş yasaklara tabi ürünleri içeren hiçbir fonlamaya, yatırıma veya işleme onay vermiyoruz."



Leblebici, ekonomimizin güçlenmesi için çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdi.