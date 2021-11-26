TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan iktisadi faaliyette güçlü toparlanma vurgusu

İSTANBUL (AA) - Finansal İstikrar Raporu'nun 33'üncü sayısına önsöz yazan Kavcıoğlu, Finansal İstikrar Raporu’nun son sayısından bu yana, iktisadi faaliyetteki güçlü toparlanma eğiliminin aşılamanın hızlanması ve dış talebin desteği ile sürmekte olduğunu, ihracattaki canlı seyir ve turizm sektöründeki toparlanmanın cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi desteklediğini belirtti.

Kavcıoğlu, iktisadi faaliyetteki güçlü seyrin reel sektör firmalarının ciro, kârlılık ve likidite göstergelerine olumlu yansıdığını ifade ederek, reel sektör YP pozisyonundaki iyileşmenin devam etmekte olduğunu aktardı.

Salgınla birlikte artan reel sektör ve hanehalkı borçluluk oranlarının salgın öncesi seviyelerine gerilediğine işaret eden Kavcıoğlu, hanehalkı finansal varlıklarının yükümlülüklerine göre daha fazla artmasının bireylerin borç ödeme kapasitesini desteklediğini ifade etti.

Kavcıoğlu, 2021 yılında kredi büyümesindeki yavaşlamanın temelde ticari kredilerden kaynaklandığını, para politikasında yakın dönemde yapılan güncellemeler sonrasında ticari kredi büyümesinin toparlandığını vurguladı.

Cari denge ve enflasyon görünümü için önem arz eden bireysel kredi büyümesine yönelik güçlendirilen makroihtiyati çerçevenin etkilerinin yakından takip edildiğine işaret eden Kavcıoğlu, "Bankacılık sektörü aktif kalitesindeki olumlu görünüm korunmakta ve sektörün likidite şoklarına karşı yeterli tamponu bulunmaktadır. Sektörün kârlılık performansındaki iyileşme sermaye yeterliliğini desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Şahap Kavcıoğlu, TCMB'nin, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrarın, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceğini aktaran Kavcıoğlu, böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemininin oluşacağını ifade etti.

Kavcıoğlu, bu çerçevede, raporda, finansal istikrara ilişkin güncel durum ve görünümle birlikte küresel ve yurt içi makroekonomik gelişmelere yer verildiğini sözlerine ekledi.



