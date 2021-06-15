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TARSİM Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan’da ziyaretler gerçekleştirdi

TARSİM heyeti Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan’da bir dizi ziyaret gerçekleştirerek, Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantıları’na katıldı.

Ekonomi 15.06.2021, 16:34
TARSİM Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan’da ziyaretler gerçekleştirdi

TARSİM heyeti Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan’da bir dizi ziyaret gerçekleştirerek, Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantıları’na katıldı.

TARSİM, Malatya’da bir dizi paydaş kurum ve üretici ziyareti gerçekleştirerek, Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısına iştirak etti. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü ile Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel’in de katıldığı program çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda, kuraklığın getirdiği sonuçlar analiz edilerek, ilerleyen dönemlerde nasıl tedbirler alınması gerektiği istişare edildi ve sektör temsilcilerinin beklenti ile talepleri alındı.

Programın devamında; Elazığ, Tunceli ve Erzincan’da ziyaretler gerçekleştirilerek, tarla günlerine ve sektör toplantılarına katılım sağlandı.
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