Tarımsal girdi fiyat endeksi yüzde 45,61 arttı!

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %7,30, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %10,19 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %31,91, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %47,85 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en çok artış gübrede

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %16,22 ile malzemeler ve %16,98 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %152,42 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve %69,89 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %0,90 ile tohum ve dikim materyali ve %1,32 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %19,27 ile makine bakım masrafları ve %18,20 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

kaynak: finansgundem.com