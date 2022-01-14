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Tarım-ÜFE yıllık yüzde 36,39 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 36,39, aylık yüzde 12,51 arttı.

Ekonomi 14.01.2022, 11:01
Tarım-ÜFE yıllık yüzde 36,39 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 36,39, aylık yüzde 12,51 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı Tarım ÜFE verisini açıkladı. Buna göre Tarım-ÜFE’de, 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 12,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 23,73 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,49, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 6,95, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 12,91 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 10,60, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 11,71, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15,00 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-ÜFE’ye göre 7 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,43 ile turunçgiller ve yüzde 20,32 ile çeltik oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,44 ile lifli bitkiler, yüzde 67,33 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 49,31 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 19,80 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Aylık Tarım-ÜFE’ye göre 6 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,44 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 4,20 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 26,44 ile turunçgiller ve yüzde 17,77 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 10,45 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

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