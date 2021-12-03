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Tarım sektörü ihracat rekorunu 3 milyar dolara taşıdı

Tarım sektörü geçen ay 3 milyar doları aşan dış satımla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı.

Ekonomi 03.12.2021, 12:32
Tarım sektörü ihracat rekorunu 3 milyar dolara taşıdı

İSTANBUL(AA) - AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 33,4 artarak 21 milyar 468 milyon 461 bin dolara yükseldi.

Tarım ihracatı da kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4 artarak 3 milyar 33 milyon 166 bin dolara çıktı. Tarım sektörü böylece ekim ayında 2,8 milyar olan aylık bazda ihracat rekorunu kasım ayında 3 milyar doların üzerine taşıdı. Tarım ihracatı, geçen ayki toplam ihracatın yüzde 14,1'ini oluşturdu.

Tarıma bağlı sektörler arasında geçen ay en fazla ihracatı, 897 milyon 866 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerini, 695 milyon 884 bin dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 368 milyon 164 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 322 milyon 474 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 279 milyon 752 bin dolarla fındık ve mamulleri, 191 milyon 747 bin dolarla meyve sebze mamulleri, 177 milyon 510 bin dolarla kere meyve ve mamulleri, 58 milyon 387 bin dolarla tütün, 30 milyon 726 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı, 10 milyon 657 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri izledi.

Tarım grubunda en fazla ihracat artışı fındık ve mamullerinde gerçekleşti

Tarım grubu bünyesindeki 10 sektörden 8'i ihracatını artırırken, 2 sektörün dış satımı geriledi. Tarıma bağlı sektörler arasında bu dönemde ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 79,9 ile fındık ve mamulleri oldu.

Bu sektörü, yüzde 46,8 ile hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, yüzde 42,2 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 33,2 ile mobilya kağıt ve orman ürünleri, yüzde 21,9 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 18,9 ile süs bitkileri ve mamulleri, yüzde 16,6 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 14,9 ile kuru meyve ve mamulleri takip etti.

Yaş meyve ve sebze sektörünün ihracatı yüzde 0,6, tütün sektörünün ihracatı ise yüzde 14,1 değer kaybetti.

Sektörlere en fazla talep Irak'tan geldi

Tarım sektörü bünyesindeki gruplara en fazla talep Irak'tan geldi. Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tütün sektörü en fazla Irak'a, meyve sebze mamulleri ile zeytin ve zeytinyağı sektörleri en fazla ABD'ye, fındık ve mamulleri sektörü en fazla İtalya'ya, kuru meyve ve mamulleri en fazla Almanya'ya, süs bitkileri ve mamulleri en fazla Hollanda'ya, yaş meyve ve sebze sektörü en fazla Rusya'ya ihracat yaptı.

Irak'a hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 169 milyon 955 bin dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 99 milyon 432 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 56 milyon 598 bin dolar, tütün sektörü 13 milyon 133 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

ABD'ye ise meyve sebze mamulleri sektörü 29 milyon 918 bin dolarlık, zeytin ve zeytinyağı sektörü 7 milyon 511 bin dolarlık dış satım yaptı.

Fındık ve mamulleri sektörü İtalya'ya 85 milyon 772 bin dolar, kuru meyve ve mamulleri Almanya'ya 24 milyon 883 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri Hollanda'ya 3 milyon 543 bin dolar, yaş meyve sebze sektörü Rusya'ya 137 milyon 954 bin dolar tutarında ihracat yaptı.

#ekonomi
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