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SunExpress, 4 haziranda iç hat uçuşlarına başlıyor

Koronavirüs (kovid-19) salgını kapsamında tüm yurt içi ve yurt dışı seferlerini askıya alan SunExpress, iç hat uçuşlarına 4 haziranda kademeli olarak başlıyor.

SunExpress, 4 haziranda iç hat uçuşlarına başlıyor

Koronavirüs (kovid-19) salgını kapsamında tüm yurt içi ve yurt dışı seferlerini askıya alan SunExpress, iç hat uçuşlarına 4 haziranda kademeli olarak başlıyor.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:18
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SunExpress, 4 haziranda iç hat uçuşlarına başlıyor

Kovid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar kapsamında tüm yurt içi ve yurt dışı seferlerini askıya alan SunExpress, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirleri alarak 4 haziranda iç hat uçuşlarına kademeli olarak başlamayı planlıyor.

SunExpress CEO'su Max Kownatzki, "Seyahat yasaklarının 3 hazirandan sonra kalkmasını bekliyoruz. Bu çerçevede, yolcularımıza daha sağlıklı ve hijyenik bir uçuş deneyimi sunmak için tüm hazırlıklarımızı bu tarihe göre yapıyoruz. Eğer herhangi bir değişiklik olmaz ise İzmir ve Antalya'yı hem Türkiye hem Avrupa'da en fazla noktaya bağlayan havayolu olarak, 4 haziranda iç hat uçuşlarımıza kademeli olarak başlayacağız." dedi.
Dış hat uçuşları ile ilgili olarak Kownatzki, "Türk turizm taşımacılığının bel kemiği olarak, turistik uçuşlarımıza haziran ortasından sonra başlamayı planlıyoruz; ancak bu da ülkelerin karşılıklı olarak seyahat yasaklarını gözden geçirmeleri ile belli olacak. Türkiye gibi kovid-19 ile mücadeleyi büyük bir başarıyla sürdüren ülkelerde haziran ortasından sonra bu turistik uçuşların başlayacağını umuyoruz." dedi.

Koronavirüs (kovid-19) için alınan önemler
Yapılan bilgilendirmede şirket; misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile işbirliği içinde gerekli tüm önlemleri aldığı belirtilirken, tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getiren havayolu, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelledi. Ayrıca havayolu, tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtacağını açıkladı. Bunlara ek olarak, SunExpress uçaklarında düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uyguluyor. Tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcut ve bu filtreler, koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99'luk bir başarı oranı ile uçak içindeki havayı her üç dakikada bir sürekli olarak temizliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği ‘Hayat Eve Sığar' projesi kapsamında Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü HES kodu ile sağlanacak. HES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcular, uçuşlara alınmayacak.

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