Staj sigortası mağdurları şaşkın! Bir haftada ne değişti?

Yaklaşık 1,5 milyon staj mağdurunun çözüm beklediği konuyla ilgili Başkan Salman, yaptığı yazılı açıklamasında, “Ülkemizde staj sigortası adı verilen ve başlı başına mağduriyet yaratan bu uygulamaya göre meslek lisesi ve üniversitelerde staj yapanlarla çıraklık okulunda okuyan öğrenciler aktif olarak çalıştıkları halde sigortalarının sadece meslek kazası ve hastalığı kısmı yatmakta olup, bu durum emekliliğe başlangıç sayılmamaktadır.

Staj ve çıraklık döneminin EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.

Sayın bakanımızla 10 Ağustos 2022’de kendi makamında yaptığımız görüşmede bizzat kendileri sanayide çalışan bu insanların sigortalarının neden eksik yattığını anlamadığını, mevcut kanunun çocuk işçiliğini teşvik ettiğini belirtmiş ve bu konuda çalışacağını söylemişken, şimdi değişen ne olmuştur?” dedi.

Staj Sigortası Mağdurları Derneği Başkanı Ferhat Salman, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Sayın çalışma bakanı bu gece yaptığı açıklamayla kendisinden olumlu bir haber bekleyen oldukça kalabalık bir mağdur grubunu ümitsizliğe sevk etmiştir. Çok değil bir hafta önce Aydın’da bir programda kendisine yöneltilen bir soru üzerine mevcut staj kanununun çok eski olduğunu, bu konuyla ilgili çalışıldığını bildiren ve konunun EYT kapsamında ele alınacağını söyleyen bakanımız bu gece katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada staj ve çıraklığın esasında eğitim olduğunu, sigortanın yatmadığını ve bu nedenle EYT kapsamında ele alınamayacağını belirtmiştir.

Hala yürürlükte olan ve sayın bakanımızın da deyimiyle oldukça eski olan bu yasa emeği yok saymakta, genç yaşta çalışmak zorunda kalan veya bir mesleğe yönelen insanları resmen cezalandırmaktadır.

Hükümetimizle defalarca bu konuyu görüşmüş olmamıza ve hatta ortada bir maliyet sorunu varsa borçlanarak onu da karşılamış olmamıza rağmen hala neden çözüm getirilmediğini biz anlayamıyoruz.

"SORUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Staj Sigortası Mağdurları Derneği, her zaman olduğu gibi yine bu sorunu çözecek girişimlerde bulunacaktır. Elbette demokrasilerde çareler tükenmez. Ancak bizler mevcut söylemin çok değil bir hafta içinde böylesine değişmesine ayak uydurmakta oldukça zorlanıyoruz.

Derneğimiz ve mağdur kesim birbirine kenetlenmiş, demokratik hukuk devleti esasları çerçevesinde bu sorunu çözebilmek adına her türlü girişimi yapmaya azmetmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”