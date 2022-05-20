Sri Lanka'da yakıt sıkıntısı nedeniyle okullar kapatıldı
Sri Lanka nakit sıkıntısı çekiyor ve ekonomik gidişatı bir hayli tehlikede. Petrol stokları bitti ve akaryakıt kıtlığı nedeniyle bugün okullar kapatıldı ve kamu görevlilerinden işe gelmemeleri istendi.
NE OLMUŞTU?
Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe 16 Mayıs 2022 tarihinde ülke ekonomisindeki istikrarsızlık ile ilgili yaptığı açıklamada, “Petrol stokumuz bitti. Sadece bir günlük petrolümüz kaldı” demişti.
Bugün, Sri Lanka Kamu Yönetimi Bakanlığı, temel hizmetleri sürdürenler haricindeki kamu görevlilerinin, ülke genelinde 'mevcut yakıt sıkıntısı ve ulaşım tesislerindeki sorunlar nedeniyle' bugün işe gelmemelerini istedi.
Artan yakıt sıkıntısı nedeniyle devlet okulları ve özel okullar da kapatıldı
Ülke genelinde binlerce kişi, akaryakıt istasyonlarında günlerdir yakıt kuyruklarında bekliyor. Sri Lanka, dün ilk kez vadesi dolan borcunu ödeyemeyerek temerrüde düşmüştü. Merkez Bankası Başkanı Nandalal Weerasinghe, bireylerin ellerinde tutabileceği döviz miktarının 15 binden 10 bin dolara düşürüleceğini açıklamıştı. (finansgundem)