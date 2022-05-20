Sri Lanka'da yakıt sıkıntısı nedeniyle okullar kapatıldı

NE OLMUŞTU?

Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe 16 Mayıs 2022 tarihinde ülke ekonomisindeki istikrarsızlık ile ilgili yaptığı açıklamada, “Petrol stokumuz bitti. Sadece bir günlük petrolümüz kaldı” demişti.

Bugün, Sri Lanka Kamu Yönetimi Bakanlığı, temel hizmetleri sürdürenler haricindeki kamu görevlilerinin, ülke genelinde 'mevcut yakıt sıkıntısı ve ulaşım tesislerindeki sorunlar nedeniyle' bugün işe gelmemelerini istedi.

Artan yakıt sıkıntısı nedeniyle devlet okulları ve özel okullar da kapatıldı

Ülke genelinde binlerce kişi, akaryakıt istasyonlarında günlerdir yakıt kuyruklarında bekliyor. Sri Lanka, dün ilk kez vadesi dolan borcunu ödeyemeyerek temerrüde düşmüştü. Merkez Bankası Başkanı Nandalal Weerasinghe, bireylerin ellerinde tutabileceği döviz miktarının 15 binden 10 bin dolara düşürüleceğini açıklamıştı. (finansgundem)