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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 10.25 olarak açıkladı. Böylece faiz 200 baz puan artmış oldu.

Ekonomi 24.09.2020, 14:14
2010
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık repo faizini artırdı. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan  açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti. Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla birlikte dolar kuru 7.70 lira seviyesinden 7.55 liraya kadar sert düşüş gerçekleştirdi.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Küresel ekonomide, ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla  üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber  toparlanmaya ilişkin belirsizlikler yüksek seyretmektedir. Gelişmiş ve  gelişmekte olan ülkeler genişleyici parasal ve mali duruşlarını  sürdürmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar,  dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel  etkiler yakından takip edilmektedir.

İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımları ve güçlü kredi  ivmesinin desteğiyle üçüncü çeyrekte belirgin bir toparlanma  gözlenmektedir. Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi  üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla yakın  dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirler, ekonominin  üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi  faaliyetteki toparlanma sürecine katkıda bulunmuştur. Son dönemde  ticari kredilerde gözlenen normalleşme eğilimi bireysel kredilerde de  başlamıştır. Ertelenmiş talebe ve salgın tedbirleri kapsamında  uygulanan likidite ve kredi politikalarına bağlı olarak ithalatta  gözlenen canlanmanın, bu politika tedbirlerinin kademeli olarak  azaltılmasıyla dengelenmesi beklenmektedir. Turizm gelirlerinde salgın  hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının  hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme başlamıştır. Mal ihracatındaki  toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur  düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.

Enflasyon üzerinde etkili olan salgına bağlı arz yönlü unsurların,  normalleşme sürecinde kademeli olarak ortadan kalkacağı ve talep yönlü  dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörülmüştü.

Ancak, güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve  finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon  öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir. Enflasyon  beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne  yönelik risklerin sınırlanması amacıyla Ağustos ayından itibaren  atılan sıkılaştırma adımlarının güçlendirilmesi gerektiği  değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Kurul, dezenflasyon sürecini  yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika  faizinin 200 baz puan yükseltilmesine karar vermiştir.

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk  priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve  ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem  taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen  patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki  temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal  duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki  düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda  elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."

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