banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
McDonald’s Türkiye, 'bisikletli kurye' dönemine geçti!
McDonald’s Türkiye, 'bisikletli kurye' dönemine geçti!
Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı
Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Bill Gates’in kızı imam nikahıyla evlendi
Bill Gates’in kızı imam nikahıyla evlendi

Son 3 aylık iflas sayısında korkutan rakamlar

CHP'li Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçen eylül ayında 9 bin 608 esnafın daha iflas ettiğini kaydederek son üç ayda kepenk indiren esnaf sayısındaki artışın yüzde 63 arttığına dikkat çekti.

Ekonomi 18.10.2021, 11:05
Son 3 aylık iflas sayısında korkutan rakamlar

CHP'li Ağbaba, Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi verilerine göre, 2021’in ilk dokuz ayında meslekten ve sicilden terkini yaparak iflas eden esnaf sayısının 71 bin 344 olduğunu kaydetti.

Ağbaba, “Covid-19 kısıtlamalarının sona erdiği Temmuz 2021’den Eylül 2021’e geçen sürede iflaslar yüzde 63 oranında arttı. Temmuzda iflas eden esnaf sayısı 5 bin 865’ti eylül ayında bu sayı 9 bin 608’e yükseldi” diye ifade etti.

Ağbaba sosyal medya hesabından şunları dile getirdi:

 "Yılın ilk 9 ayında 71 bin 344, sadece Eylül ayında 9 bin 608 esnafımız kepenk kapatmış durumda. Ne salgında, ne normalleşme sürecinde esnafa destek verildi. Artan faturalar, yeni vergi ve zamlar ile döviz artışı esnafı iyice bitirdi. Peki, ne yapmalı?" açıklamasını yaptı. Ağbaba, "Peki ne yapmalı?"nın cevabı olarak da, "Yapılması gereken esnafın borçlarını faizsiz olarak ertelemektir. Yapılması gereken şey esnafın derdinden anlayacak insanların iş başına gelmesidir. Maalesef hala sicil affı çıkarılabilmiş değil. Hala borçlar ertelenebilmiş durumda değil. Yapılacak ilk şey esnaf bakanlığı kurulacak ve esnafın borçları ertelenecektir. Esnafın derdinden anlamayan insanlar esnafın derdini çözemez." ifadelerini kullandı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Yılın ilk 9 ayında 71 bin 344, sadece Eylül ayında 9 bin 608 esnafımız kepenk kapatmış durumda.<br><br>Ne salgında, ne normalleşme sürecinde esnafa destek verildi. Artan faturalar, yeni vergi ve zamlar ile döviz artışı esnafı iyice bitirdi.<br><br>Peki, ne yapmalı? ???? <a href="https://t.co/CbpAjIUqzq">pic.twitter.com/CbpAjIUqzq</a></p>&mdash; Veli AĞBABA (@veliagbaba) <a href="https://twitter.com/veliagbaba/status/1449702050250514432?ref_src=twsrc%5Etfw">October 17, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2