Son 3 aylık iflas sayısında korkutan rakamlar

CHP'li Ağbaba, Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi verilerine göre, 2021’in ilk dokuz ayında meslekten ve sicilden terkini yaparak iflas eden esnaf sayısının 71 bin 344 olduğunu kaydetti.

Ağbaba, “Covid-19 kısıtlamalarının sona erdiği Temmuz 2021’den Eylül 2021’e geçen sürede iflaslar yüzde 63 oranında arttı. Temmuzda iflas eden esnaf sayısı 5 bin 865’ti eylül ayında bu sayı 9 bin 608’e yükseldi” diye ifade etti.

Ağbaba sosyal medya hesabından şunları dile getirdi:

"Yılın ilk 9 ayında 71 bin 344, sadece Eylül ayında 9 bin 608 esnafımız kepenk kapatmış durumda. Ne salgında, ne normalleşme sürecinde esnafa destek verildi. Artan faturalar, yeni vergi ve zamlar ile döviz artışı esnafı iyice bitirdi. Peki, ne yapmalı?" açıklamasını yaptı. Ağbaba, "Peki ne yapmalı?"nın cevabı olarak da, "Yapılması gereken esnafın borçlarını faizsiz olarak ertelemektir. Yapılması gereken şey esnafın derdinden anlayacak insanların iş başına gelmesidir. Maalesef hala sicil affı çıkarılabilmiş değil. Hala borçlar ertelenebilmiş durumda değil. Yapılacak ilk şey esnaf bakanlığı kurulacak ve esnafın borçları ertelenecektir. Esnafın derdinden anlamayan insanlar esnafın derdini çözemez." ifadelerini kullandı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Yılın ilk 9 ayında 71 bin 344, sadece Eylül ayında 9 bin 608 esnafımız kepenk kapatmış durumda.<br><br>Ne salgında, ne normalleşme sürecinde esnafa destek verildi. Artan faturalar, yeni vergi ve zamlar ile döviz artışı esnafı iyice bitirdi.<br><br>Peki, ne yapmalı? ???? <a href="https://t.co/CbpAjIUqzq">pic.twitter.com/CbpAjIUqzq</a></p>— Veli AĞBABA (@veliagbaba) <a href="https://twitter.com/veliagbaba/status/1449702050250514432?ref_src=twsrc%5Etfw">October 17, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>