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Simit ekmeği geçti! 4 lira oldu...
Maliyetleri arttı gerekçesiyle son bir yıl içerisinde birçok ürüne zam yapıldı. Zamların en çok etkilendiği ürünlerden biri de simit oldu. Ankara'da yürürlüğe giren zam ile 4 TL'ye yükselen simit Bursa’da da 4 TL'ye yükseltildi. Böylece simit fiyatı ekmek fiyatını geçti.
Ekonomi 06.04.2022, 10:02
Son bir yıl içerisinde birçok kez zam yapılan simitin fiyatı Bursa’da 3 liradan, 4 liraya yükseldi.
Bursa simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, yaptığı yazılı açıklamada, artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını belirterek, 100 gram normal simidin 3 liradan 4 liraya, tereyağlı simidin ise 3,5 liradan 4,5 liraya yükseldiğini açıkladı. Yeni fiyatlar bir süreden beri geçerli. Bursa'da son 4 ayda 3 kere zamlanan ekmek fiyatı 3 TL'den satılıyor.