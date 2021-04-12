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Siirt’te çiftçinin ’Soğan’ mesaisi başladı

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyü ile Kurtalan ilçesine bağlı Aksögüt köyünde, havaların ısınmasıyla geçimlerini soğan üretimiyle sağlayan çiftçilerin mesaisi başladı. Çiftçiler, bağ ve bahçelerini temizleyerek ekime hazır hale getirerek ilk arpacık soğanlarını toprakla buluşturdu.

Ekonomi 12.04.2021, 12:24
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Siirt’te çiftçinin ’Soğan’ mesaisi başladı

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyü ile Kurtalan ilçesine bağlı Aksögüt köyünde, havaların ısınmasıyla geçimlerini soğan üretimiyle sağlayan çiftçilerin mesaisi başladı. Çiftçiler, bağ ve bahçelerini temizleyerek ekime hazır hale getirerek ilk arpacık soğanlarını toprakla buluşturdu.

Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyünde çiftçilik yapan Mazlum Ayhan, bahçenin ekime hazır hale getirilmesinin ardından soğan ekimine başladıklarını söyledi. Her yıl bu vakitlerde bahçeye inerek soğan ektiklerini belirten çiftçi Ayhan, “Havaların ısınmasıyla beraber bizde bağ ve bahçemizi sürmeye geldik. Soğan ekimine başladık. Haziran ayında da toplamaya başlayacağız soğanlarımızı. Haziran ayında topladıktan sonra bizden arda kalanları satacağız diğerlerini de tüketeceğiz” dedi.

Her yıl bu vakitlerde bahçeye inerek soğan ekimine başladıklarını belirten Kurtalan ilçesine bağlı Aksögüt köyünde çiftçilik yapan Nurullah Yeşilyurt adlı vatandaş, iyi bir hasat için belirli aralıklarla bahçeye gelerek çapalama, gübreleme gibi işlemler için mesai harcayacaklarını dile getirdi. Yeşilyurt, “Bu aylarda işimiz başladı, bahçe işiyle uğraşıyoruz. Şuan soğanlarımızı ektik. Gübrelemesini yapıyorum. İki üç aya kalmaz hasadı başlar. Bir 20 güne kadar yeşilliğini göreceğiz burada” diye konuştu.
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