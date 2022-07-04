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Sigara tiryakileri dikkat! '2 TL daha zam yapıldı'

Sigara tiryakileri yeni haftaya 2 TL zam haberiyle başladı. Tüm sigara markalarına 2 TL'lik zam yapıldı.

Ekonomi 04.07.2022, 09:44 04.07.2022, 09:54
Sigara tiryakileri dikkat! '2 TL daha zam yapıldı'

Sene başından beri sigaraya yapılam zam tutarı 10 TL'yi buldu.

Philip Morris ve British American Tobacco (BAT) şirketlerine ait sigara çeşitlerine bu sabah 2 TL zam yapıldı. Tekel Bayileri Platformu(TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigaraya yapılan zammı paylaştı.

İşte zamlı sigara fiyatları: 

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Ekovitrin Medya Grubu Editörleri tarafından bulanıklaştırılmıştır.  

#sigara #zam
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