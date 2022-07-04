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Sigara tiryakileri dikkat! '2 TL daha zam yapıldı'
Sigara tiryakileri yeni haftaya 2 TL zam haberiyle başladı. Tüm sigara markalarına 2 TL'lik zam yapıldı.
Ekonomi 04.07.2022, 09:44 04.07.2022, 09:54
Sene başından beri sigaraya yapılam zam tutarı 10 TL'yi buldu.
Philip Morris ve British American Tobacco (BAT) şirketlerine ait sigara çeşitlerine bu sabah 2 TL zam yapıldı. Tekel Bayileri Platformu(TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigaraya yapılan zammı paylaştı.
İşte zamlı sigara fiyatları:
Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Ekovitrin Medya Grubu Editörleri tarafından bulanıklaştırılmıştır.