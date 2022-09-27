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Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 18,4730 liradan, euro ise 17,8280 liradan güne başladı.

Ekonomi 27.09.2022, 09:13
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 18,4730 liradan, euro ise 17,8280 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 18,4710 liradan alınan dolar 18,4730 liradan, 17,8260 liradan alınan euro ise 17,8280 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,45 liradan, euro ise 17,81 liradan satılmıştı.

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