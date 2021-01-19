Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 7,4790 liradan, euro ise 9,0440 liradan güne başladı.
Ekonomi 19.01.2021, 09:09
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Dolar 7,4790 liradan, euro ise 9,0440 liradan güne başladı.İstanbul Kapalıçarşı’da 7,4770 liradan alınan dolar, 7,4790 liradan, 9,0420 liradan alınan euro ise 9,0440 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,49 liradan, euro ise 9,05 liradan satılmıştı.
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