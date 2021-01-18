Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 7,4690 liradan, euro ise 9,0220 liradan haftaya başladı.
Ekonomi 18.01.2021, 09:10
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Dolar 7,4690 liradan, euro ise 9,0220 liradan haftaya başladı.İstanbul Kapalıçarşı’da 7,4670 liradan alınan dolar, 7,4690 liradan, 9,02 liradan alınan euro ise 9,0220 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,49 liradan, euro ise 9,07 liradan satılmıştı.
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