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Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 16,6650 liradan, euro ise 17,4270 liradan güne başladı.

Ekonomi 30.06.2022, 09:22 30.06.2022, 09:38
Serbest piyasada döviz fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 16,6630 liradan alınan dolar 16,6650 liradan, 17,4250 liradan alınan euro ise 17,4270 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 16,64 liradan, euro ise 17,43 liradan satılmıştı.

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