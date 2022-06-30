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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı."
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 16,6650 liradan, euro ise 17,4270 liradan güne başladı.
Ekonomi 30.06.2022, 09:22 30.06.2022, 09:38
İstanbul Kapalıçarşı’da 16,6630 liradan alınan dolar 16,6650 liradan, 17,4250 liradan alınan euro ise 17,4270 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 16,64 liradan, euro ise 17,43 liradan satılmıştı.