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MSB: "Van’da görevli hudut birliklerimiz, İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."
İstanbul’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 tonun üzerinde kaçak tütün ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 13,5320 liradan, euro ise 15,3720 liradan güne başladı.
Ekonomi 01.12.2021, 09:25
Dolar 13,5320 liradan, euro ise 15,3720 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı’da 13,5300 liradan alınan dolar, 13,5320 liradan, 15,3700 liradan alınan euro ise 15,3720 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,09 liradan, euro ise 14,89 liradan satılmıştı.