Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 416,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 416,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 416,40 liradan, 2 bin 743 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 764 liradan, 379,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 383,50 liradan, 2 bin 680 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 700 liradan, bin 340 liradan alınan Yarım Ziynet bin 350 liradan ve 670 liradan alınan Çeyrek Ziynet 675 liradan satılıyor.