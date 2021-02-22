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Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 410,70 lira oldu.
Ekonomi 22.02.2021, 18:01
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 410,70 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 410,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 410,70 liradan, 2 bin 705 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 726 liradan, 375 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 379 liradan, 2 bin 644 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 664 liradan, bin 322 liradan alınan Yarım Ziynet bin 332 liradan ve 661 liradan alınan Çeyrek Ziynet 666 liradan satıldı.