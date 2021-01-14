Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 437,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 437,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 437,50 liradan, 2 bin 882 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 903 liradan, 399 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 403 liradan, 2 bin 816 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 836 liradan, bin 408 liradan alınan Yarım Ziynet bin 418 liradan ve 704 liradan alınan Çeyrek Ziynet 709 liradan satılıyor.