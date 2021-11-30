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Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 750,20 lira oldu.
Ekonomi 30.11.2021, 13:33
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 750,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 750,00 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 750,20 liradan, 4 bin 943 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 964 liradan, 684,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 688,00 liradan, 4 bin 830 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 850 liradan, 2 bin 415 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 425 liradan ve bin 208 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 213 liradan satılıyor.