Son Dakika
27 Mayıs 1960 Darbesi nedir? İdam edilen başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın hikayesi...
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 700,00 lira oldu.
Ekonomi 26.11.2021, 13:16
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 700,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 699,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 700,00 liradan, 4 bin 613 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 634 liradan, 638,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 642,40 liradan, 4 bin 508 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 528 liradan, 2 bin 254 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 264 liradan ve bin 127 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 132 liradan satılıyor.