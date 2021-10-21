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Yunanistan uyarılara kulak asmıyor: Para ve kıyafetlerini aldıkları göçmenleri dövüp, Türkiye’ye ittiler!
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Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 533,20 lira oldu.
Ekonomi 21.10.2021, 13:05
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 533,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 533 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 533,20 liradan, 3 bin 512 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 533 liradan, 486 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 490 liradan, 3 bin 433 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 453 liradan, bin 716 liradan alınan Yarım Ziynet bin 726 liradan ve 858 liradan alınan Çeyrek Ziynet 863 liradan satılıyor.