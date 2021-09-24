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Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 496,80 lira oldu.
Ekonomi 24.09.2021, 13:03
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 496,80 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 496,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 496,80 liradan, 3 bin 275 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 296 liradan, 453 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 457 liradan, 3 bin 198 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 218 liradan, bin 599 liradan alınan Yarım Ziynet bin 609 liradan ve 800 liradan alınan Çeyrek Ziynet 805 liradan satılıyor.