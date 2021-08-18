banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Aygün Aydın: Hapis cezası söz konusu dahi değil
Aygün Aydın: Hapis cezası söz konusu dahi değil
Taliban'dan korkunç infaz!
Taliban'dan korkunç infaz!

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 486,80 lira oldu.

Ekonomi 18.08.2021, 13:42
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 486,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 486,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 486,80 liradan, 3 bin 207 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 228 liradan, 443,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 447,80 liradan, 3 bin 134 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 154 liradan, bin 567 liradan alınan Yarım Ziynet bin 577 liradan ve 783 liradan alınan Çeyrek Ziynet 788 liradan satılıyor.
Yorumlar (0)
31°
açık