Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 507,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 507,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 507,70 liradan, 3 bin 344 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 365 liradan, 463 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 467 liradan, 3 bin 268 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 288 liradan, bin 634 liradan alınan Yarım Ziynet bin 644 liradan ve 817 liradan alınan Çeyrek Ziynet 822 liradan satılıyor.