Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 455,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 456 liradan, 3 bin 4 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 25 liradan, 416 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 420 liradan, 2 bin 936 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 956 liradan, bin 468 liradan alınan Yarım Ziynet bin 478 liradan ve 734 liradan alınan Çeyrek Ziynet 739 liradan satılıyor.