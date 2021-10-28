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Seramik ve yapı sektörü bu fuarda buluşacak

Seramik ve yapı sektörünün bir araya geleceği UNICERA İstanbul-Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı, 02 Kasım tarihinde açılacak.

Ekonomi 28.10.2021, 11:16
Seramik ve yapı sektörü bu fuarda buluşacak

Seramik ve yapı sektörünün bir araya geleceği UNICERA İstanbul-Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı, 02 Kasım tarihinde açılacak.

Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER), Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) tarafından KOSGEB desteğiyle organize edilecek fuarda, bin 200’ü aşkın marka yer alacak. Seramik ve yapı sektörünü bir araya getirecek fuar 02-06 Kasım 2021 tarihleri arasında açık kalacak.

TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yıldırım, “Sektörümüzün sabırsızlıkla beklediği UNICERA İstanbul için artık geri sayıma başladık. Dünyada değişmekte olan ekonomik dengeleri, yeni pazar arayışlarını lehimize çevirebilmemiz ve sektörümüzü uluslararası arenada öne çıkarabilmemiz için UNICERA bulunmaz bir platform. Ülkemiz, geçtiğimiz aylarda 500 milyon kurulu kapasiteyle seramik kaplama malzemeleri üretiminde İtalya’yı geride bırakarak Avrupa’nın 2. büyük üreticisi konumuna ulaştı. Seramik Sağlık Gereçleri alanında ise 20 milyon metrekare kurulu alanda gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 22 milyon adet üretimle, Avrupa’nın en büyük üreticisiyiz, bu da dünyadaki toplam üretimin yüzde 10’unun ülkemiz tarafından yapıldığının göstergesidir. Yıllardır adı seramikle özdeşleşen bir ülkeyi üretimde geride bırakmış olmamız büyük bir başarı. Şu anda üzerimize düşen en büyük görev, Türk seramiğinin marka gücünü pekiştirmek adına gerekli tanıtım çalışmalarını başarıyla sürdürmek ve ihracat kanadını güçlendirmek adına gerekli adımları atmak” diye konuştu.

"Üretimde İtalya’yı geride bıraktık"

Türkiye’nin üretimde İtalya’yı geride bıraktığını söyleyen Yıldırım, “UNICERA İstanbul, Türk markalarının güçlerini ve yeniliklerini sergileyebildikleri ve yeni pazarlarla ilişki kurabildikleri en önemli organizasyon. Bugün nasıl üretimde İtalya’yı geride bıraktıysak, fuarcılık anlamında da Cersaie’i geride bırakabilmeliyiz. Bizim fuarı düzenlerken, yabancı alıcı programlarını organize ederken aklımızdaki nihai hedef daima buydu, üretimdeki gücümüzü fuarcılıkta da göstermeli ve bugün Avrupa’nın ikinci büyük ihtisas fuarı olarak anılan UNICERA’yı alanında birinci yapabilmeliyiz” dedi.

Yıldırım, ihracat kanadını güçlendirmeye ilgili olarak ise “Bu yılki fuarımızda geçen sene pandemi nedeniyle ziyaretçi ağırlayamadığımız ülkeleri de hedefledik ve alım heyeti organizasyonlarımıza kattık” ifadelerini kullandı.

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