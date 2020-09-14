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Saudi Aramco tekrar dünyanın en değerlisi... Apple ikinciliğe geriledi

Petrol devi Suudi Aramco, Apple'ın üzerine çıkarak tekrar dünyanın en değerli şirketi oldu

Ekonomi 14.09.2020, 16:20 14.09.2020, 16:30
2001
Saudi Aramco tekrar dünyanın en değerlisi... Apple ikinciliğe geriledi

Suudi Aramco, ABD'de teknoloji hisselerinde derinleşen satışlarının ardından Apple'ın hafif üzerine çıktı ve tekrar dünyanın en değerli şirketi oldu.

Petrol devi Aramco'nun hisseleri ise Brent petrolün yüzde 12 gerileyerek 40 doların altına düşmesine rağmen Riyad'da bu ay yüzde 1.1 değer kazandı.

Bu esnada piyasa değeri 2.3 trilyon dolardan 1.9 trilyon dolara gerileyen Apple, Eylül ayında yaklaşık yüzde 17 geriledi. Bu oran şirketi güncel zirvesinden 20 gerilemesi durumunda neredeyse ayı piyasasına sokacaktı.

Dünyada değerlemeleri 2 trilyon dolara ulaşan iki şirket: Apple ve Aramco

Dünyanın en büyük petrol şirketi Aramco'nun hisseleri Ekim ortasında gerçekleştirilen birincil halka arzdan kısa bir süre sonra zirveyi görmüştü.

Apple ise Haziran'da ABD ekonomisini koronavirüsün etkilerine karşı ekonomiyi korumak için devreye soktuğu dev mali ve parasal teşviklerin ardından dünyanın en değerli şirketi olarak birinci sıraya yerleşmişti.

#apple #saudi #aramco #en değerli #şirket
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