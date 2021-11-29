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Sabrın sonu sağlıklı su

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacabey ilçesinin içme suyu hatlarının komple yenileceği çalışma devam ediyor. Karacabey Belediyesi yer altından çıkarılan 50 yıllık içme suyu hattı borularını sergileyerek, yapılan işin önemini vatandaşlara gösteriyor. Altyapı çalışmalarının biraz zahmetli işler olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmalarını isteyip, çalışma tamamlandığında ilçenin sağlıklı bir içme suyu hattına kavuşacağını kaydetti.

Ekonomi 29.11.2021, 12:18
Sabrın sonu sağlıklı su

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacabey ilçesinin içme suyu hatlarının komple yenileceği çalışma devam ediyor. Karacabey Belediyesi yer altından çıkarılan 50 yıllık içme suyu hattı borularını sergileyerek, yapılan işin önemini vatandaşlara gösteriyor. Altyapı çalışmalarının biraz zahmetli işler olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmalarını isteyip, çalışma tamamlandığında ilçenin sağlıklı bir içme suyu hattına kavuşacağını kaydetti.

Bursa’nın 17 ilçesiyle birlikte sağlıklı bir geleceğe hazırlanması için altyapı yatırımlarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey ilçesinin altyapısı da sil baştan yeniliyor. Avrupa Yatırım Bankası kredisiyle yapımına başlanan ve Karacabey İlçesi’ndeki 226 kilometrelik içme suyu hattının tamamen yenileceği projede imalatlar hızla devam ediyor. Çalışmalarda fiziki gerçekleşme yüzde 60 seviyelerine ulaşırken, Karacabey Belediyesi yer altından çıkan 50 yıllık eski içme suyu hatlarında kullanılan sağlıksız boruları vatandaşlara sergiliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş beraberindeki Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile sergilenen eski boruları inceleyip, yapılan çalışmanın ne kadar hayati önem taşıdığını vurguladı.

Karacabey’de gerçekten devrim niteliğinde bir çalışmanın gerçekleştirildiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur, yer altındaki uygun olmayan boruların tamamen değiştirileceğini, ilçenin daha sağlıklı bir altyapıya kavuşacağını hatırlattı. Altyapı çalışmalarının biraz zahmetli yatırımlar olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Çalışmada yüzde 60’lar seviyesine geldik. Belki 2022 yılı da biraz sıkıntılı geçecek ancak 2023 yılında tamamen toparlamış olacağız. Karacabeyli hemşehrilerimiz bu ilçede yaşamaktan çok daha büyük keyif olacak” dedi.

Danişment’te altyapı hamlesi

Karacabey’in Danişment Mahallesi’nde başlatılan altyapı çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Aktaş, Büyükşehir marifetiyle mahallede 7 kilometre içme suyu şebekesi, 6 kilometre kanalizasyon hattı ve 1 kilometre yağmur suyu hattı olmak üzere toplamda 14 kilometrelik bir altyapı çalışması yapıldığını vurguladı. Başkan Aktaş, Şubat ayına kadar Danişment’teki çalışmayı tamamlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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