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Quick Sigorta 5 yaşında

İlk poliçesini 2 Mayıs 2017’de düzenleyen Quick Sigorta, beşinci yaşını kutluyor.

Ekonomi 13.05.2022, 10:06 13.05.2022, 10:23
Quick Sigorta 5 yaşında

81 il, 608 ilçedeki 3 bin 535 acente ve brokeri ile sigortalılarının ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye’nin en yaygın sigorta şirketlerinden birisi olarak hizmet veren Quick Sigorta, geçtiğimiz yıllarda Q-Port, Agent Değil Acente isimli ödüllü projeleri ile acentelerin dijital dönüşümlerine destek olurken, Mart ayında lansmanını yaptığı “Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” ürünüyle finansaldan sağlığa en geniş ürün gamına sahip sigorta şirketlerinden biri konumuna geldi.

Quick Sigorta’nın yüzde 100 iştiraki olarak kuruluş izni alınan Quick Finans ve Qpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri iştirakleriyle finansal ekosistemini tamamlama çalışmaları yapan şirket, aracıların finansal markete dönüşmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Quick Sigorta; 5 yıl gibi kısa bir sürede yüzde 3,11 pazar payı ile ilk on sigorta şirketi içinde olmayı başardı.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, Quick Sigorta’nın beşinci yılını büyük başarılarla kutladığı için mutlu olduğunu, her yıl daha da büyüyerek, en iyi hayat dışı sigorta şirketleri arasında yer aldıklarını ifade etti. Yaşar, “İlk poliçemizi 12 Mayıs 2017 yılında kestik. Bugün ise Quick Sigorta’nın beşinci yaşını kutluyoruz. Geriye dönüp baktığımda hem Quick Sigorta çalışanları hem de acentelerimizle birlikte ne kadar büyük işlere imza attığımızı gördüğümde gurur duyuyorum. Bu zamana kadar spordan sanata, çağımızın trendlerinden olan sürdürülebilirlik ve yapay zekaya kadar birçok işe adımızı yazdırdık ve hatırı sayılır bir konuma geldik. Kurulduğumuz günden bugüne kadar dijitalleşme ve sigortacılık alanında ilkleri başardık ve birçok ödül aldık” dedi.

Quick Sigorta ve Maher Holding ile iştiraklerinin yeni evi olan Quick Tower’ı da geçen yılın en büyük başarılarından biri olarak gördüğünü belirten Yaşar, Quick Sigorta ailesine minnetlerini ileterek, yeni başarılar için ezber bozan işler yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ise, “Quick Sigorta’yı sadece poliçe kesen bir sigorta şirketi olarak görmemeliyiz. Çünkü Quick Sigorta, dijital projeleri, sürdürülebilir iş politikaları, yeni yatırımları ve her branştan ürünleri ile toplam aktif büyüklüğü 50 Milyon TL’den 4 milyar 750 milyon TL’ye ulaşan dev bir şirket. İçinde bulunduğumuz her projede, temasta bulunduğumuz her kurumla samimiyet ve şeffaflık prensibimizle çalışıyor ve bu ilkemizi yaşatmaya devam ediyoruz. Beşinci yaşımızı bu kadar onurlu ve mutlu karşılamamıza sebebiyet veren tüm çalışanlarımıza ve acentelerimize teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Quick Sigorta Youtube kanalından 5. yaş için özel bir video da hazırlandı.

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