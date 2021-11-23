QNB FİNANSBANK, İKİNCİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLANTILI SENDİKASYON KREDİSİNİ İMZALADI

QNB Finansbank 22 Kasım 2021 tarihinde, 197,5 milyon ABD Doları ve 134,5 milyon Avro olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan toplam 350 milyon ABD Doları tutarında kaynak temin etmek üzere sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. 367 gün vadeli işlemin maliyeti, ABD Doları dilim için Libor+%2,15, Avro dilim için ise Euribor+%1,75 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın işleminde yer almayan farklı ülkelerden 7 yeni katılımcı ile ABD, Avrupa, Asya ve Körfez Bölgesi’nden 21 ülkeden toplam 37 bankanın iştirak ettiği işlemden sağlanan kaynak, dış ticaretin finansmanında kullanılacak.

QNB Finansbank’ın 2021 yılında gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik bağlantılı ikinci sendikasyon işlemi olma özelliğini taşıyan anlaşma; yeni kömür santrali projelerinin finanse edilmemesi ve elektrik tüketiminde yenilenebilir kaynakların kullanımı taahhütlerini içeriyor. Sendikasyon işleminde, Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatörü, Mizuho Bank ve The Commercial Bank ise sendikasyon koordinatörü olarak görev aldı.

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, bankacılık sektörünün sürdürülebilir kalkınma konusundaki en önemli görevinin daha iyi bir gelecek için fonlama yaratmak olduğunun altını çizerek, “2021 yılını sürdürülebilirlik odaklı iki sendikasyon kredisi ile tamamlıyoruz. 21 ülkeden 37 bankanın katılımıyla yoğun talep gören bu işlemde, 2021 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen ilk işlemimizde belirlediğimiz hedefleri daha ileri taşıyarak sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığımızı ortaya koyduk. Başarıyla gerçekleştirilen bu işlem, Bankamızın çevresel ve sosyal kalkınmaya istikrarlı desteğini ortaya koyarken, uluslararası piyasaların Bankamıza ve Türk bankacılık sektörüne duyduğu güveni bir kez daha teyit etmiş oldu. Sağladığımız bu kaynağı yine Türk ekonomisini, reel sektörü ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla kullandıracağız” dedi.