PÜİS’ten ‘yakıt yok’ açıklaması

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, motorin ve benzin zammı öncesinde ’akaryakıt satılmaması’ konusuna açıklık getirdi.

Artan döviz kuru ve brent petrolün fiyatının artması, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarının artmasına neden oldu. Özellikle otogaz ve benzine gün aşırı zam gelirken, motorine de zamlar yansıtıldı. Yakın zamanda zam haberini duyan vatandaşlar akaryakıt istasyonlarından zam öncesi yakıt almak isterken, ‘yakıt yok’ yanıtını aldılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şube Başkanı Zafer Güler, Samsun’da zamlar öncesi yakıt satmayan birçok istasyonda gerçekten yakıt kalmadığını ileri sürerek, kötü niyetli akaryakıt istasyonu sahiplerinin ise uyarıldığını belirtti.

“Akaryakıt satmayan 20 istasyonun 18’inde gerçekten yakıt bitti”

Zam öncesi akaryakıt satılmaması konusuna açıklık getiren Başkan Zafer Güler, “Petrol istasyonlarının çoğunluğu tesisattan mal alamadığı için o duruma düştü. Bir yoğunluk oldu. Herkes ’akaryakıta 45 kuruş zam gelecek’ diye akaryakıt istasyonlarına akın etti. İstasyonlar 3 günde satacağı malı o günde sattı. İnsanlara yakıt vermeyen bayi sayısı 20 ise 18’i ’yakıt olmadığı’ için ‘yok sattı’. Bayileri polis ve EPDK yetkilileri gidip kontrol ettiler. Birçok istasyonun tankında yakıt olmadığı da yapılan incelemelerde görüldü. Art niyetli arkadaşlarımız yok mudur? Olmuştur. Onlara da gerekli ikazlar yapıldı. ‘Bu yaptığınız tamamen yanlıştır, böyle bir şey yapamazsınız, mallarınız bitene kadar satacaksınız, sattıktan sonra da yok diyeceksiniz’ diye. Olay bu” dedi.

“Normalde günde 5 bin litre mal satan bir istasyon o gün 15 bin litre mal sattı”

Birçok bayide yakıtın gerçekten tükendiğini dile getiren Zafer Güler, “Vatandaşların ‘yakıt yok’ cevabını aldığında müracaatta bulunacağı yer Ticaret ve Sanayi İl Müdürlüğü’dür. Şikayetler mesai saatleri içerisinde veriliyor. Emniyet birimleri bu işe karışamıyorlar çünkü onların bilgisinde olan bir iş değil. Mesai saatinden sonra böyle bir şikayet olursa yapacak pek bir şey de kalmıyor. Samsun’da yakıt satmayan 20 bayi varsa bunların 18’si dediğim gibi gerçekten ellerinde yakıt kalmadığı için satış yapmamıştır. Yakıt satılmayan günler motorin ve benzine zam geleceği günlerde yaşandı. Halk birden benzin ve motorine hücum edince ana tedarikçilerin elinde de mal kalmadı. Örneğin normalde 5 bin litre mal satan bir istasyon o gün günde 15 bin litre mal sattı. Birçok istasyon mallarını o günlerde bitirdi. Almaya gittiğinde de ana tedarikçiden de mal temin edemedi” diye konuştu.

“Akaryakıt fiyatları şu anki durumdan aşağıya düşmez”

Akaryakıt fiyatları hakkında da görüş bildiren Güler, şunları söyledi:

“Akaryakıt fiyatlarındaki artışları dolar kurunun yükselmesine bağlıyorum. Dolar 1 yılda yüzde 32 değer kazandı. Aynı zamanda brent petrol fiyatları da çok arttı. Brent petrol 60 dolardan 85 dolara yükseldi. Bunlar fiyatları yükseltti. Akaryakıt yurt dışından alındığı için, fiyatlarının artmasında bu saydığım olaylar büyük etmen oldu. Devlet ÖTV’yi sıfırlamış olsa dahi fiyatlar şu anki durumundan aşağıya inmez. Dolar bu seviyede kalırsa fiyatlar düşmez. Benzine 25 kuruş indirim geleceği konuşuluyor ama henüz net değil.”