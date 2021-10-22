PÜİS Genel Başkan Yardımcısı Ertaş: "Türkiye’nin akaryakıt sıkıntısı yok"

Petrol Ürünleri İşveren Sendikası (PÜİS) Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertaş, "Bazı ülkelerde yaşanan akaryakıt sıkıntısının ülkemizde yaşanmayacağını öngörüyoruz" dedi.

Türkiye’nin enerjide dışa bağlı bir ülke olduğunun altını çizen PÜİS Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertaş, ülkenin genel seyrine bakarak herhangi bir akaryakıt sıkıntısı yaşanmayacağını dile getirdi. Ertaş, "İleriye dönük olarak Türkiye’de de akaryakıt sıkıntısı olacak mı sorusu ile sürekli karşılaşıyoruz. Şu an itibarıyla böyle bir öngörümüz yok. Zaman zaman fiyat artışları ile karşılaşıyoruz. Bu artış da döviz kurlarının yukarıya doğru seyretmesine bağlıdır. Birçok ülkede yaşanan akaryakıt sıkıntısı ülkemizde yaşanmaz. Enerjide dışa bağlı bir ülkeyiz. Dünyada petrol fiyatları yükseliyor" dedi.

Ertaş, "Hem döviz kurundaki artış hem de maliyetlerimizde artış nedeniyle bu durumdan tüketicilerimiz de etkileniyor. Önümüzdeki süreçte de fiyat artışları devam edecek. Ancak bazı ülkelerde yaşanan akaryakıt sıkıntısının ülkemizde yaşanmayacağını öngörüyoruz" diye konuştu.