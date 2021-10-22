banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir

PÜİS Genel Başkan Yardımcısı Ertaş: "Türkiye’nin akaryakıt sıkıntısı yok"

Petrol Ürünleri İşveren Sendikası (PÜİS) Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertaş, "Bazı ülkelerde yaşanan akaryakıt sıkıntısının ülkemizde yaşanmayacağını öngörüyoruz" dedi.

Ekonomi 22.10.2021, 15:45
PÜİS Genel Başkan Yardımcısı Ertaş: "Türkiye’nin akaryakıt sıkıntısı yok"

Petrol Ürünleri İşveren Sendikası (PÜİS) Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertaş, "Bazı ülkelerde yaşanan akaryakıt sıkıntısının ülkemizde yaşanmayacağını öngörüyoruz" dedi.

Türkiye’nin enerjide dışa bağlı bir ülke olduğunun altını çizen PÜİS Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertaş, ülkenin genel seyrine bakarak herhangi bir akaryakıt sıkıntısı yaşanmayacağını dile getirdi. Ertaş, "İleriye dönük olarak Türkiye’de de akaryakıt sıkıntısı olacak mı sorusu ile sürekli karşılaşıyoruz. Şu an itibarıyla böyle bir öngörümüz yok. Zaman zaman fiyat artışları ile karşılaşıyoruz. Bu artış da döviz kurlarının yukarıya doğru seyretmesine bağlıdır. Birçok ülkede yaşanan akaryakıt sıkıntısı ülkemizde yaşanmaz. Enerjide dışa bağlı bir ülkeyiz. Dünyada petrol fiyatları yükseliyor" dedi.

Ertaş, "Hem döviz kurundaki artış hem de maliyetlerimizde artış nedeniyle bu durumdan tüketicilerimiz de etkileniyor. Önümüzdeki süreçte de fiyat artışları devam edecek. Ancak bazı ülkelerde yaşanan akaryakıt sıkıntısının ülkemizde yaşanmayacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2