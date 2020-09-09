“PİYASANIN ROTASI”

Piyasalarda Toparlanma Çabası…

Corona virüsünde güncel durum, vaka sayısı 27,598,479 – tedaviye pozitif cevap veren 18,575,373 – ölü sayısı 898,020 kişiye ulaşmıştır.

Piyasalarda dün yaşanan sert satışlar sonrası toparlanma çabası öne çıkarken, teknoloji sektörüne ilişkin bundan sonra ne olacak sorusu merak edilmektedir. S&P500 endeksi 3300 seviyesine kadar geriledikten sonra 3370 seviyesinde denge arayışına devam etmektedir.

Bugün BoC faiz kararını takip edeceğiz. GCM Yatırım Araştırma olarak pas geçmesini bekliyoruz.

Haftanın genelinde ECB faiz kararını takip edeceğiz.

Haftanın en önemli gelişmesi olarak ECB gündemini takip edeceğiz.

ECB; Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını 10 Eylül Perşembe günü saat 14.45’te açıklayacaktır. GCM Yatırım Araştırma olarak ECB’nin faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. ECB bu toplantısında büyüme ve enflasyon için yeni tahminlerini açıklayacaktır. Bu verilerin olası pozitif yöne evrilmesi Euro varlıkları için pozitif olarak fiyatlanabilir. ECB faiz kararı sonrasında Başkan Lagarde 15.30’te basın toplantısına başlayacaktır. Konuşmasında zayıf Dolar – güçlü Euro fiyatlamasının ECB’nin para politikasını şekillendirmede etkili olup olmadığına ilişkin vereceği sinyaller kritik olacaktır. Ayrıca EURUSD paritesinin seviyesi ECB’nin para politikasında etkili mi değil mi konusunda gelecek sorular ve açıklamalar kritik olacaktır. Lagarde Güçlü Euro’ya Karşı Ne Yapacak Ne Yapmayacak? merak edilmektedir.

ABD Başkanlık seçimlerinde anketler Biden’in (%49,9) lehine olmaya devam ederken Trump %42,8 seviyesinde bulunmaktadır. Bu hafta iki başkan adayı 11 Eylül anma töreninde bir araya gelecektir.

Anketlerde Biden önde olsa bile Başkan adayları arasında olacak TV tartışmaları gerçekleşmeden bu anketlerin sağlıklı olduğunu söylemek anlamlı olmayacaktır.

Tv tartışmaları;

29 Eylül 2020 – Ohio

15 Ekim 2020 – Florida

22 Ekim 2020 – Tennessee

ABD seçimlerinde kritik rol oynayan bazı eyaletlerde anket son durumları;

Florida: Biden %47,8 – Trump %46,4

Fiyatlama dinamiklerinde, S&P500 endeksi 3300 seviyesi üzerinde 3366 seviyesinde fiyatlanmaktadır. Kısa dönemli olarak 3300 üzerinde kalıcılık referans olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizi %0,6820 seviyesinde bulunurken, %0,50 üzerinde kalıcılık etkin olmaktadır. Bu noktadan sonra ABD 10 yıllık tahvil faizi %1 ve üzerinde kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. Altın $2000 altında $1926 seviyesinde bulunmaktadır. USDTRY paritesi 7,4952 seviyesi ile 7.45 üzerinde fiyatlanmaktadır. 5 yıllık CDS (beyaz) 519.624 seviyesi ile 500 seviyesi üzerinde hareketine devam etmektedir. Dolar temasında (klasik ve bloomberg Dolar endeksleri (mor+turuncu)) toparlanma sürmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri 5 günlük (2 – 9 Eylül) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Türk Lirası, %1,41 değer kaybı göstermektedir.

Kıymetli madenler, 5 günlük (2 – 9 Eylül) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Altın %0,84 değer kaybı – Gümüş %3,03 değer kaybı göstermektedir.