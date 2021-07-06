Piyasalarda son durum ne!

Döviz: Haftaya yaklaşık iki haftadır 8,65-8,75 bandında hareket eden dolar/TL bugün de, dün olduğu gibi 8,66-8,67 düzeyinde el değiştiriyor. Euro/TL için ise 10,30'un hemen altındaki seviyeler de geçerliliğin koruyor.

Piyasalar: ABD borsaları dün Bağımsızlık Günü nedeniyle tatil olduğundan Asya borsaları güne ABD borsalarından yön bulamadan başladı. Asya borsalarının çoğu, Çin'in teknoloji sektörünü daha sıkı düzenlemelere tabi tutacağına yönelik endişelere rağmen Avustralya Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde hafif yükselişle açıldı. Çin lokomotif endeksi yüzde 0,3 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,5 artarken, Avustralya borsaları yüzde 0,2; Güney Kore Kospi 200 endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Petrol fiyatları, dünya genelinde petrol talebi toparlanırken OPEC+ toplantısının iptal edilmesinin ardından arzın daralacağı beklentileriyle Brent ve hafif ham petrolün 2018'den beri en yüksek seviyeyi görmesinin ardından kazanımlarını artırdı. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,3 yükseldikten sonra bu sabah yüzde 0,5 artışla 77,6 dolara kadar tırmandı.

Altın fiyatları, dolardaki düşüşün ardından son üç haftanın en yüksek seviyesini görürken yatırımcılar Fed'in yarın yayımlanacak tutunaklarını takip ediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 17 Haziran'dan beri en yüksek seviyeyi görerek yüzde 0,4 artışla 1.798 dolar.