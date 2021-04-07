Piyasalarda neler oluyor? İşte öne çıkan başlıklar!

Küresel piyasalarda ABD Doları, nisan ayının ilk haftası itibariyle güç kaybederken bu süreçte dolar/TL kuru 8,10-8,15 aralığında sıkıştı. Nisan ayı başında 8,40 sınırından gerileyen dolar/TL üste üste 4. gününde de ağırlıklı olarak 8,10-8,15 bandında seyrediyor. Bu sabah saatlerinde ise dolar/TL bu aralığın üst sınırında 8,14-8,15 seviyelerinde değerleniyor. Euro/TL ise 9,68-9,69 düzeyinde işlem görüyor.

Dolar ABD tahvil getirilerinin gerilemesinin ardından başlıca para birimleri karşısında iki haftanın dip seviyesine geriledi. Dolar endeksi 31 Mart'ta 5 ayın zirvesi olan 93.439'u gördükten sonra başlayan gerilemesini sürdürdü. Yaklaşık 2 haftanın dip seviyesi olan 92.246'ya gerileyen dolar son olarak 92.343'te bulunuyor.

Piyasaların ABD Merkez Bankası(Fed) Tutanakları dışında önemli bir gündemi bulunmuyor. Global piyasalarda hizmet sektörü satın alma yöneticileri (PMI) verileri izlenecek.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Fitch Ratings, TCMB Başkanı'nın değiştirilmesi, artan piyasa oynaklığı ve lirada değer kaybı sonrasında Türk bankaları için refinansman riskinin arttığını bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşmeyle ilgili olarak, "Türkiye, aslında yapıcı bir şekilde tekrar ilişki kurmak istediğini gösterdi" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsız bir kurum olduğuna işaret ederek Fed Başkanı Jerome Powell ile görüşmediğini, aramadığını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kovid-19'un yol açtığı ekonomik krizin uzun süreli işsizliğin ortaya çıkmasına imkân vermekten kaynaklanabilecek "ağır bir yara"nın oluşmasını engellemek için ekonomik teşviklerde büyük oynadığını söyledi.

Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı Cecilia Rouse, ABD'nin dünyanın en büyük ekonomisi olarak kalmaya devam etmek, rekabetçi olmayı sürdürmek için işgücüne, altyapıya, araştırma ve geliştirmeye yoğun şekilde yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Yabancı yatırımcılar, Mart ayında da Çin tahvili satın almaya devam ettiler ancak daralan getiri farklarını ve zayıf yuanın ilgiyi azaltmasına bağlı olarak alımlar yavaşladı.

Japonya'da yayınlanan Asahi gazetesi, Başbakan Yoshihide Suga’nın iktidar partisi LDP'nin başkanlığındaki görev süresinin dolacağı Eylül ayından önce bir erken genel seçim çağrısı yapması olasılığının bulunduğunu söyledi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden’ın korona virüs müdahale ekibinin baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci, ABD’nin korona virüs salgınında yeni bir dalganın eşiğinde olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Avusturya’nın başkenti Viyana’da İran hakkında ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin arasında gerçekleştirilen toplantıda ilk görüşmelerin "yapıcı" olduğunu belirtti.

YURT İÇİ GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Grup Toplantısında konuşacak (12.00).

TÜİK finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verisini açıklayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı nakit gerçekleşmeleri duyuracak (17.30).

YURT DIŞI GÜNDEM

ABD'de MBA mortgage endeksleri (14.00), dış ticaret (15.30), DOE petrol stokları (17.30) verileri izlenecek.

Avrupa'da hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.

Almanya'nın 5, İngiltere'nin 5 ve 25 yıllık ihaleleri bulunuyor.

Hindistan, Polonya ve Arnavutluk merkez bankalarından faiz kararları gelecek.

ABD Merkez Bankası(Fed), 16-17 Mart FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak. Fed söz konusu toplantıda faiz aralığını yüzde 0,00-0,25 olarak korumuştu (21.00).

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, konuşma yapacak (16.00).

IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass 2021 Bahar toplantılarında konuşma yapacak.