Son Dakika
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?
Borsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz(İnfo Yatırım)
Ekonomi 16.09.2020, 09:25
Ne Oldu?
- Türkiye’de toplam coronavirüs vaka sayısı 1.742 kişi artarak 294.620’ye, hayatını kaybeden kişi sayısı 67 kişi artarak 7.186’ya yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 261.260.
- Türkiye'den yeni Navtex ilanı: Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e uzatıldı .
- ABD Başkanı Trump : Coronavirüs aşısı dört hafta içinde hazır olabilir.
- Trump: Oracle, TikTok ile bir anlaşmaya yakın.
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyiz" dedi.
- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in ABD'nin Dünya Ticaret Örgütü'nün kararlarına saygı duyacağını ve çok taraflı ticaret sistemini sürdürmek için pratik adımlar atacağını umduğunu bildirdi.
- ABD Ticaret Temsilciliği Ofisinden yapılan açıklamada, Kanada hükümetiyle yapılan görüşmelerin ardından, ABD'nin alaşımsız, işlenmemiş alüminyumun ticaretini 2020'nin son 4 ayından normalleştirmeye karar verdiği belirtildi.
- Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini tamamladı.
- Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın coronavirüs krizine tepki olarak filosunu 130 uçak azaltabileceği bildirildi.
Ne Olacak?
- İçeride önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’de faiz kararı açıklanacak.
- MSB, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini, bir sonraki toplantının 17 Eylül'de planlandığını bildirdi.
- VİOP'ta 18 Eylül itibariyle USD/TL Vadeli İşlem Sözleşmelerinde de esnek sözleşme oluşturulabilecek ve Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem Sözleşmeleri akşam seansında işlem görebilecek.
- Borsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Eylül 2020
|İmsak
|05:12
|Güneş
|06:39
|Öğle
|13:04
|İkindi
|16:33
|Akşam
|19:19
|Yatsı
|20:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0