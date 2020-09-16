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Piyasalarda bugün neler bekleniyor?

Borsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz(İnfo Yatırım)

Ekonomi 16.09.2020, 09:25
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?

Ne Oldu?

  • Türkiye’de toplam coronavirüs vaka sayısı 1.742 kişi artarak 294.620’ye, hayatını kaybeden kişi sayısı 67 kişi artarak 7.186’ya yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 261.260.
  • Türkiye'den yeni Navtex ilanı: Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e uzatıldı .
  • ABD Başkanı Trump : Coronavirüs aşısı dört hafta içinde hazır olabilir.
  • Trump: Oracle, TikTok ile bir anlaşmaya yakın.
  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyiz" dedi.
  • Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in ABD'nin Dünya Ticaret Örgütü'nün kararlarına saygı duyacağını ve çok taraflı ticaret sistemini sürdürmek için pratik adımlar atacağını umduğunu bildirdi.
  • ABD Ticaret Temsilciliği Ofisinden yapılan açıklamada, Kanada hükümetiyle yapılan görüşmelerin ardından, ABD'nin alaşımsız, işlenmemiş alüminyumun ticaretini 2020'nin son 4 ayından normalleştirmeye karar verdiği belirtildi.
  • Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini tamamladı.
  • Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın coronavirüs krizine tepki olarak filosunu 130 uçak azaltabileceği bildirildi.

Ne Olacak?

  • İçeride önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’de faiz kararı açıklanacak.
  • MSB, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini, bir sonraki toplantının 17 Eylül'de planlandığını bildirdi.
  • VİOP'ta 18 Eylül itibariyle USD/TL Vadeli İşlem Sözleşmelerinde de esnek sözleşme oluşturulabilecek ve Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem Sözleşmeleri akşam seansında işlem görebilecek.
  • Borsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
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