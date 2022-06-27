Piyasalar karıştı! İşte Dolar, euro, altın ve kripto paralarda son durum...

Ekonomi yönetimi Türk Lirası'nın döviz kuru karşısındaki büyük değer kaybı karşısında attığı KKM ve GES hamlelerine geçtiğimiz hafta cuma günü, piyasalar kapandıktan sonra bir yenisini daha eklemişti.

BDDK tarafından yapılan düzenlemeyle finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik olduğunu ileri sürdüğü koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verilmiş ve döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi geçmeyen şirketlere, döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartıyla kredi verilebileceği açıklanmıştı.

Dolar endeksi 103, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi de 803 baz puan seviyesinde bulunuyor.

Bu karar sonrası döviz kurunda hızlı bir düşüş gerçekleşmiş ve tüm gözler karar açıklanırken piyasalar kapalı olduğu için yeni haftaya çevrilmişti.

İşte bu çok konuşulan karar sonrası piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin



Güne 16,61 TL'den başlayan Dolar 16,13 TL'yi gördükten sonra 16,29 TL'den,

17,63 TL'den başlayan Euro 17,14 TL'yi gördükten sonra 17,25 TL'den,

20,64 TL'den başlayan Sterlin ise 19,94 TL'yi gördükten sonra 20,06 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Güne 1.834 dolardan başlayan Ons altın 1.835 Dolar'dan,

979 TL'den başlayan Gram altın 952 TL'yi gördükten sonra 962 TL'den,

1.575 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.531 TL'yi gördükten sonra 1.545 TL'den,

6.480 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.301 TL'yi gördükten sonra 6.360 TL,fiyatıyla işlem görüyor.



Güne 11,42 TL'den başlayan Gümüş ise 11,25 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 21 bin 163 dolar, Ethereum ise bin 213 dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol: 8 Haziran'da 124 seviyesini gören Brent petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. Uluslarası piyasalarda Brent petrol satış fiyatı an itibariyle 109 dolar seviyesinde yer alıyor.(haber3.com)