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Piyasalar karıştı: Dolar ve Euro yeni rekorunu kırdı

Koronavirüs salgınının haftalardır zorladığı piyasalar FED'in faiz indiriminden sonra da toparlanamadı. 16 Mart Pazartesi itibarıyla keskin düşüşlerin gözlemlendiği iç ve dış piyasalar allak bullak oldu. Güvenli liman arayan yatırımcılar bitcoine yöneldi. BIST 100 endeksi %6 değer kaybederken Dolar ve Euro yeni rekorlarını kırıyor.

Piyasalar karıştı: Dolar ve Euro yeni rekorunu kırdı

Koronavirüs salgınının haftalardır zorladığı piyasalar FED'in faiz indiriminden sonra da toparlanamadı. 16 Mart Pazartesi itibarıyla keskin düşüşlerin gözlemlendiği iç ve dış piyasalar allak bullak oldu. Güvenli liman arayan yatırımcılar bitcoine yöneldi. BIST 100 endeksi %6 değer kaybederken Dolar ve Euro yeni rekorlarını kırıyor.

16 Mart 2020 Pazartesi 15:27
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Piyasalar karıştı: Dolar ve Euro yeni rekorunu kırdı

Google’daki “Bitcoin” aramaları patladı

Google’daki “Bitcoin” aramaları geçen hafta büyük oranda arttı. Google’daki Bitcoin aramalarının artması, ortaya çıkan küresel ekonomik kriz ve şimdiye kadarki en yıkıcı piyasa çöküşüne rağmen en büyük kripto paraya olan ilginin arttığı şeklinde okunuyor.

Dünya çapındaki Bitcoin arama hacminde 11 Mart Çarşamba günü büyük patlama yaşandı ve Google Trends verilerine göre yedi ayın en yüksek seviyesine çıktı. O tarihte Bitcoin 8.000 doların hemen altında işlem görürken, henüz büyük piyasa çöküşü yaşanmamıştı. 12 Mart’a geldiğimizde piyasadan 75 milyar dolardan fazla para buhar olurken, hasarın büyük bir kısmı 876 milyon dolarlık long pozisyonun tasfiye edildiği BitMEX’te kaydedildi.

Çöküşün ardından “Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi” neredeyse tüm zamanların en düşük seviyesi olan 8 seviyesine kadar düştü. Endeks iki yıllık tarihinde ikinci kez büyük korku seviyesi sinyali verdi.

Bitcoin Yatırımcılarının Yüzde 62’si Zararda

Google’daki Bitcoin aramalarının artması bir işaret bekleyen yatırımcılara umut ışığı olarak ortaya çıkıyor. Uzmanlara göre Bitcoin, küresel resesyonun kazanan varlıklarından biri olacak. Bir kesim altın gibi güvenli liman olduğu iddia edilen Bitcoin’i bir kurtarıcı olarak görürken, IntoTheBlock’un verilerine göre, Bitcoin yatırımcılarının yüzde 62’si zararda.

İÇ PİYASALARDA DURUM KÖTÜYE GİDİYOR

FED'in faiz indiriminden sonra iyileşme beklenen piyasalarda durum tam tersi sonuçlandı. Dış piyasalardaki değer kayıpları iç piyasaya daha büyük oranda yansıyor.

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Son Güncelleme: 16.03.2020 15:50
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