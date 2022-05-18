Piyasalar güne nasıl başladı?

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 15,81 TL'den başlayan Dolar 15,93 TL'den, 16,69 TL'den başlayan Euro 16,76 TL'den, 19,79 TL'den başlayan Sterlin 19,83 TL'den işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 15,76 lira, avronun satış fiyatı ise 16,59 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.810 Dolar'dan, Gram altın 925/926 TL'den, Çeyrek altın 1.490/1.491 TL'den Cumhuriyet altını ise 6.128/6.129 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,04 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 29 bin 779 dolar, Ethereum ise 2 bin 31 dolardan işlem görüyor.