Petrol Ofisi’nden deprem seferberliği

Petrol Ofisi, AFAD ve kamu kurumlarına 5 milyon litrelik akaryakıt ikmal desteği sağlayacağını duyurdu.

Petrol Ofisi, 10 ilde etkili olan depremin ardından bölgede arama kurtarma ekipleri ve depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik akaryakıt tedarik süreçlerine ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Petrol Ofisi Grubu olarak ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin ilk anlarından itibaren bakanlıklarımız, AFAD, il ve ilçe sağlık birimleri, jandarma ve polis kuvvetleriyle sahada el birliği ile hareket ediyor, bayilerimizin ve bölge operasyon birimlerimizin koşulsuz desteğiyle kesintisiz akaryakıt ikmali için çalışıyoruz. Terminallerimiz ihtiyacı sürekli karşılayacak kapasitede çalışıyor. Tankerlerimiz terminallerdeki yakıtı bölgeye taşımak için 24 saat ara vermeksizin yol alıyor.

Bu yöndeki adımlarımızı güçlendirerek artırıyor, bu doğrultuda AFAD’a sunulmak üzere 5 milyon litrelik akaryakıt ikmalini on ilimizdeki istasyonlarımızda otomasyon sistemimizde ihtiyaca göre kademeli olarak tanımlayarak bilabedel gerçekleştiriyoruz.

Sektörümüzün tüm bileşenleri, düzenleyici kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte tüm imkânlarımızla arama-kurtarma faaliyetlerinin sürekliliği ve depremzede vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması adına seferber olmuş durumdayız. Grup olarak Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla AFAD’ın da dahil olduğu 5 bin 600’den fazla kamu kurumunun yaklaşık 100 bin aracına yakıt ikmali yapıyoruz.

Karasal tedarikin yanında en önemli önceliğimiz havalimanlarına JetA1 yakıtını tedarik etmektir. Adana ve Gaziantep’teki ikmal merkezimiz de bu yönde tam kapasite ile hizmet vermektedir. Terminallerimizden deniz yolu ile akaryakıt tedarik operasyonu kapsamında gemilerimiz kesintisiz olarak faaliyettedir.

Petrol Ofisi olarak, depremin etkilerine karşı kamu ve özel sektörden tüm paydaşlarımızla birlikte giriştiğimiz seferberliği sürdürmeye kararlıyız. Tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza sabır diliyoruz."