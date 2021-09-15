Perakendecilerin gözü kulağı perakende yasasında

TPF tarafından düzenlenen, gıda perakende sektörünün en büyük konferans ve fuar organizasyonu Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) etkinliği, Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

Bu yıl "gelecek" temasıyla 12'ncisi düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Düzgün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya ekonomisinin yüzde 3,5 küçüldüğünü ve küresel ticaret yüzde 10'a yakın daraldığını söyledi.

Dünya gıda fiyatlarının son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ifade eden Düzgün, birçok Avrupa ülkesinde tedarik zincirinde aksamalar yaşandığını belirtti.

Düzgün, Türkiye'nin özellikle gıda ve perakendede daha şanslı bir konumda olduğunu belirterek, "Üreticimiz, lojistikçimiz, satış mağazalarımız, tedarik zincirini oluşturan tüm halkalarla bu olumsuz süreci başarıyla yönettik. Sağlık neferlerimiz, güvenlik güçlerimiz, üretim sektörümüz gibi bizler de görevimizin başında olduk. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için market mağazalarımızda ve eve teslimat yaparak ihtiyaçları karşıladık. Zor günleri geride bırakıyoruz. Esas önemli olan bugünden itibaren geleceğimizi şekillendirmek." ifadelerini kullandı.

Gıda perakendesinde yaşanan sorunlara değinen Düzgün, şöyle konuştu: "Sektörümüzün tüm taraflarının ortak bir noktada buluşamaması, geleceğe yönelik ortak kararlar alamaması, ortak söylem geliştirememesi nedeniyle son yıllarda hepimiz zor günler yaşadık. Bundan sonraki süreçte ortak hedef ve inançla hareket edemezsek benzer sorunlarla karşılaşmamız kaçınılmaz olacak. Bu nedenle binlerce işletmemizin son dönemde gözü ve kulağı Perakende Yasası’nda. Hükümetimizin titizlikle üzerinde çalıştığı Perakende Yasası'nın ivedilikle tamamlanmasını bekliyoruz. Perakende ticaretinin yasa ile en kısa sürede garanti altına alınmasıyla, işletmecilerimiz, esnaflarımız derin bir nefes alacak, rekabet avantajı kazanacak."

Bu yıl yüzde 15 büyümeyi hedefliyoruz

Düzgün, ekonomik olumsuzluklarda perakende işletmelerinin sorunun kaynağına inilmeden sorgulandığını ifade ederek, sektördeki olumsuzluklara rağmen işletmecilerin pek çok alanda katma değer yaratmaya devam ettiğini vurguladı.

Düzgün, şöyle devam etti: "Önümüzdeki süreçte; ürün fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi, shrinkflasyonun (gramaj düşürmenin) sona ermesi, yaşanması muhtemel olan kuraklık nedeniyle üretim ürün temininde, ihracatta gerekli tedbirlerin alınması müşterilerimiz ile bizi karşı karşıya bırakmayacak. Ayrıca yerel yatırımcının, işletmecinin nefes alabilmesi için mağaza açılış kriterlerinin de belirlenmesini talep ediyoruz. Hiçbir kurala tabi olmadan sayısal büyüme odağıyla açılan, her köşe başında birbiri ile köşe kapmaca yarışına giren mağazaların açılış kriterlerinin bir sistem ve kurala bağlanması hem geleneksel kanalda hizmet veren işletmelerimizin ve aynı zamanda yerli ve milli gıda perakendecisi ile üreticisinin geleceği noktasında çok büyük önem arz ediyor. Bu konularda destek bekliyoruz."

Yerel zincirlerin 2020 yılında 10 bin kişiye yeni iş kapısı yarattığını belirten Düzgün, "Her yıl istihdamı artırma sözü veriyoruz. Bugüne kadar mahcup olmadık, ne mutlu ki 100 bin kişilik istihdam barajını aştık. Çalışan ailemiz büyümeye hızla devam ediyor. Ciromuz 45 milyar TL'ye ulaştı. Yerel zincirler olarak bu yıl yüzde 15 büyümeyi hedefliyoruz. Tüm paydaşlarımla tek yürek halinde hareket edip, yeni başarı hikayeleri yazacağımıza inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.