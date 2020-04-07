PASHA BANK'TAN GİRİŞİME DESTEK GELİYOR

Türkiye’de beş yılı geride bırakan Azerbaycan merkezli yatırım bankası PASHA Bank, hedeflerini büyüttü. Türkiye pazarına çok güvendiklerini ve uzun vadeli planlar yaptıklarını vurgulayan PASHA Bank Yönetim Kurulu Başkanı Jalal Gasimov, “Bu yıl pazardaki geleceğimize yönelik yeni stratejilerimizi belirleyeceğiz, pazar payımızı artırmaya odaklanacağız” dedi. Gasimov, finansman sağladıkları son projeleri ve yeni yatırım planlarını DÜNYA’ya anlattı.

Jalal Gasimov, önümüzdeki aylarda Türkiye’deki yeni strateji haritalarının belirlenmiş olacağını ifade ederek, agresif değil, sürdürülebilir ve sağlam bir büyüme hedeflediklerini vurguladı. PASHA Bank’ın Türkiye’deki yatırımlarına yönelik önemli bir gelişmeyi açıklayan Gasimov, iki farklı girişim sermayesi fonuna belli oranlarda sermaye katarak, girişimcileri destekleme kararı aldıklarını söyledi. Gasimov, “Önümüzdeki günlerde girişimcilere yatırım yapmaya başlayacağız” dedi.

En büyük güneş enerjisi projesine destek

Bugüne kadar ağırlıklı olarak rüzgar ve güneş enerjisi projelerine finansman sağladıklarını belirten Gasimov, Türkiye’nin hali hazırda devam eden en büyük lisanslı güneş enerjisi projesinin finansmanını sağlayacaklarını açıklayarak, “Bir Türk iş insanımızın toplamda 10 milyon dolar olan bu projesine geçen yıl başlamıştık, bu yıl tamamlanması planlanıyor” dedi.

İki ülke arasında yapılacak farklı projelere toplamda 100 milyon dolarlık finansman desteği ayırdıklarını açıklayan Gasimov, Azerbaycanlı bir iş insanının Türkiye’de yapmış olduğu denizyolu lojistiğinde yapılan deniz yolu ulaşım araçlarına finansman sağladıklarını aktardı. Ağırlık olarak enerji, madencilik ve lojistik alanlarında faaliyet göstermekle birlikte sektör ayırmaksızın faklı projelerde de yer aldıklarının altını çizen Gasimov, “Geçtiğimiz haftalarda ilk VDMK ihracımızı gerçekleştirdik. 20 milyon TL’lik Tarfin Tarım A.Ş adına çıktığımız ihraç, yatırımcılardan büyük ilgi gördü” dedi.

“Uzun dönemli fonlama ile fark yaratıyoruz”

Jalal Gasimov, ileriye umutla baktıklarını vurgulayarak, “Türkiye’de önümüzdeki yıllarda önemli projelerde ismimizi duyuracağımızı düşünüyorum. Türkiye pazarına daha fazla nasıl kakı sağlayabiliriz bunun peşindeyiz. Bizim en büyük gücümüz uzun vadeli fonlama yapıyor olabilmemiz. Terzi usulü iş yapıyoruz. Çok sayıda müşteri kitlesi yerine belli sayıda bir portföyle ilerlemeyi tercih ediyoruz” diye konuştu.

Premium Bankacılık bölümü kurdu

PASHA Bank Türkiye Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, yıl başında Premium Bankacılık bölümünü kurarak nitelikli yatırımcılara hizmet vermeye başladıklarını belirterek, "Bireysel müşterilerimizin yatırımlarına destek olurken aynı zamanda borçlanma çeşitliliğimizi de artıracağız" dedi.

Turizm ve gayrimenkulde yeni fırsatları değerlendiriyor

Holding olarak Azerbaycan’da turizm, AVM gibi farklı alanlarda yatırımları olduğunu açıklayan Jalal Gasimov, Türkiye’de de turizm ve gayrimenkul yatırımları olduğunu belirtti. Gasimov, “Türkiye’de geçen yıl açılışını yaptığımız bir butik otelimiz var. Bu alanda yeni yatırım fırsatlarını değerlendirebiliriz. Ayrıca sahip olduğumuz turizm yatırımları ve kiralanabilir ofis alanları yatırımlarımız da var” şeklinde konuştu.