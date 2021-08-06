PASHA Bank, İstikrarlı Büyümesini Sürdürüyor

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak yaratmak ve rehberlik etmek amacıyla, yatırım bankacılığı ve kurumsal bankacılık ürünleriyle hizmet veren PASHA Bank, 2021 ilk yarı finansal rakamlarını açıkladı. PASHA Bank, geçen yılın aynı dönemine göre %29, 2020 yılsonuna göre %20 büyüyerek aktif büyüklüğünü 2,618 milyon TL’ye çıkardı. PASHA Bank’ın nakit kredi büyüklüğü ise geçen yılın aynı dönemine göre %33 ve yılsonuna göre %24 artırarak 1,849 milyon TL büyüklüğe ulaştı. Güçlü sermaye yapısı, sağlam müşteri portföyü, sağlıklı kredi büyümesi ve donanımlı insan kaynağıyla başarısını sürdüren PASHA Bank, 2021 yılının ilk yarısını 26 milyon TL kâr ile kapattı.



PASHA Bank, ilk 6 aylık dönemde fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek hedefinde ilerledi. Yurtiçinde Türk Lirası cinsinden bono ve sukuk ihraçlarının yanı sıra Azerbaycan’da da ABD Doları ve Euro cinsinden yaptığı tahvil ihraçlarıyla borçlanma araçları büyüklüğünü 2020 yılsonuna göre %29 oranında artırarak 844 milyon TL büyüklüğe ulaştı. Yatırımcı portföyünü Premium bankacılık biriminin kurulmasıyla genişleten PASHA Bank, nitelikli bireysel yatırımcıları da portföyüne kattı.

Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in ulusal notunu A - durağan olarak belirlediği bankanın Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notu da yılın ilk yarısında JCR Eurasia Rating tarafından 9,23’e yükseltildi.

Tarım ve otomotiv sektörlerine destek

2020 yılından itibaren Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihraçları ile sermaye piyasalarından kaynak sağlanmasına aracılık eden PASHA Bank, Türkiye’de finans sektöründe ilk kez “Finansman Kaynağı Olarak Sermaye Piyasaları ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler” üzerine bir toplantı da düzenlemişti. 2020 yılında 89 milyon TL VDMK ihracı gerçekleştiren banka yılın ilk altı aylık döneminde 3 ayrı ihraçla 126 milyon TL büyüklüğe ulaşarak tarım ve otomotiv sektörlerine finansal kaynak sağladı. Pandemi döneminin zorlu koşullarında gerçekleşen VDMK ihraçları sektörlere can suyu oldu.

Bölgede Akla Gelen İlk Banka

Türkiye- Azerbaycan ve Gürcistan üçgeninde “Bölgede Akla Gelen İlk Banka” olma misyonuyla hizmet veren PASHA Bank, Yukarı Karabağ’ın yeniden yapılanma sürecinde öncü banka olma misyonunu devam ettirdi. Karabağ’ın yeniden inşa sürecinde gerek yatırım finansmanları gerek Türk firmalarına verdiği danışmanlıklarla yatırımcıların yanında yer aldı.