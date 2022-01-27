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Pandemide zarar gören işletmelere faizsiz 100 bin TL destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından pandemi döneminde zarar gören işletmelerin istihdamlarını korumak ve istihdam sayısını arttırmak için 100 bin TL faizsiz kredi desteği veriliyor. KOSGAB Afyonkarahisar İl Müdürü Ayşe Yeşim Çepni, destek hakkında bilgi vererek, kentteki tüm işletmeleri projeden yararlanmaya davet etti.

Ekonomi 27.01.2022, 11:08
Pandemide zarar gören işletmelere faizsiz 100 bin TL destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından pandemi döneminde zarar gören işletmelerin istihdamlarını korumak ve istihdam sayısını arttırmak için 100 bin TL faizsiz kredi desteği veriliyor. KOSGAB Afyonkarahisar İl Müdürü Ayşe Yeşim Çepni, destek hakkında bilgi vererek, kentteki tüm işletmeleri projeden yararlanmaya davet etti.

KOSGEB Afyonkarahisar İl Müdürü Ayşe Yeşim Çepni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen mikro küçük işletmelere yönelik destek programı hakkında bilgiler ver verdi. KOSGEB olarak pandemiden zarar gören işletmelerin istihdamlarını korumak, gördükleri yan etkileri azaltmak ve istihdam sayısını arttırmak amacıyla yeni bir destek programı açıklandığını belirten Çepni, “Bu kapsamda mikro işletmelere alacakları kişi başına 100 bin TL destek verilecek. Mikro işletmeler iki kişiye kadar eleman alabiliyorlar. Küçük işletmelerde alacakları kişi başına 100 bin TL destek alabilirken beş kişiye kadar iş imkanı verebiliyorlar” dedi.

“Son başvuru tarihi 31 Mart 2022”

Projeye son başvuru tarihinin 31 Mart 2022 olduğunu ve bu projede il bazında kota bulunmadığını kaydeden Çepni, “Türkiye genelinde başvuru alınıyor istenilen kotaya ulaştığında, sonradan başvuranların yararlanamama gibi bir durumu söz konusu olabiliyor. Bu durumla karşılaşmamak için başvurularımızı son güne bırakmayalım. Afyonkarahisar’daki başvuru oranımız şu anda bizim beklenenin altında. Biz ilimizde yararlanabilecek işletmeleri ziyaret ederek seminerler veriyoruz. Hızlıca başvurularını yapmaya istihdam yaratmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Proje şartları hakkında da bilgi veren KOSGEB İl Müdürü Çepni şu ifadelere yer verdi:

“2019 yılında 75 bin TL net satış hâsılatına sahip olan işletmeler başvurabiliyor. Projeden imalat sanayisi sektörü tümden yararlanabiliyor. Hizmet ve ticaret sektörlerinin de belli kapsamda olanları yararlana biliyor. İşletmeler web sitemizden detaylı bilgi alabilirler. İşletmeye alınacak elamanlarla ilgilide şartlarımız bulunuyor. İşletmeye alınacak personel mesleki veya teknik lise mezunu olması gerekiyor. Ya da üniversite mezunu olması gerekiyor. Son üç yıl içerisinde 180 günden fazla prim günün bulunmaması, yabancı uyruklu olmaması şartı aranıyor. Ayrıca ödeneme aşamasında işletmenin vergi veya SGK borcunun da bulunmaması gerekiyor. Projemizde kadınlarımıza yönelik pozitif bir ayrıcalık yapılıyor. Projeye başvuran kadın işletme ise ve işletmeye kadın istihdamı yapılıyorsa kişi başına 10 Bin TL fazla destek ödemesi yapılıyor. Projemizden yararlanmak isteyen ilimizdeki tüm işletmeleri hızlıca başvuru yapamaya davet ediyoruz.”

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